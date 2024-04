RRZ nemení prognózu rastu ekonomiky, tento rok prekročí 2 % pri inflácii pod 3 %

Ilustračné foto. Foto: Pixabay/geralt

Rast slovenskej ekonomiky by mal v tomto roku prekročiť 2 % a v tom ďalšom sa priblíži k 3 %, a to pri výrazne nižšej inflácii ako v uplynulých rokoch. Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v aktualizovanej makroekonomickej prognóze, ktorú zverejnila vo štvrtok. Odhad rastu ekonomiky oproti predchádzajúcej predikcii z decembra nezmenila.

Aktuálna prognóza tak na tento rok očakáva rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,1 % (minulý rok 1,1 %) pri cenovej inflácii 2,7 % (vlani 10,5 %). „Rast ekonomiky bude podporený vo výraznej miere spotrebou domácností, ktorá by mala rásť podobným tempom ako HDP. Návrat domácností k vyššej spotrebe by mal byť podporený rastom reálnych miezd, ktoré by po dvoch rokoch prepadov mali atakovať tempo takmer 4 %,“ priblížila RRZ. Od budúceho roka predpokladá rast cien energií, tempo by však malo byť mierne a rozložené do viacerých rokov.

Ekonomiku bude v tomto roku podporovať len postupné oživenie exportu, ktorý bude tlmený bariérami v svetovom obchode a nízkou výkonnosťou európskeho priemyslu. Naplno by sa mal rozbehnúť až od budúceho roka so zvyšujúcim sa zahraničným dopytom. V neskorších rokoch prognózy by mal byť podporený vývozom z nových kapacít v automobilovom priemysle a ďalšej pridruženej výroby.

„Silný impulz do ekonomiky v prognóze očakávame z čerpania zdrojov Plánu obnovy a odolnosti. Tie by mali kulminovať v rokoch 2024 a 2025. Spolu s príspevkami súkromného sektora by investície mali dynamicky rásť v okolí 5 %,“ vyčíslila rozpočtová rada.

Prognóza RRZ

Prognóza RRZ predpokladá dodržanie platnej legislatívy výdavkových limitov, čo predstavuje zlepšenie štrukturálneho salda verejných financií o 0,5 % HDP ročne voči scenáru nezmenených politík. Táto predpokladaná konsolidácia má mierne tlmiaci efekt na rast ekonomiky, a to približne o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.) ročne. Oproti decembru nedošlo v makroekonomickej prognóze k zmenám z dôvodu dodatočných fiškálnych opatrení.