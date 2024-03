Reálna mzda v Česku by mala tento rok vzrásť o tri až štyri percentá

Foto: unsplash.com/Radek Kozák

Rast by sa mal začať už v prvom štvrťroku. V dnešnej relácii Partie Terézie Tománkovej v televízii CNN Prima News to povedal minister financií Zbyněk Stanjura (ODS). Deväť posledných štvrťrokov reálna úroveň platov klesala a za posledné dva roky klesla o 11 percent.

„V prvom štvrťroku začne reálna mzda opäť rásť. Tento rok rôzne inštitúcie vrátane ministerstva financií očakávajú infláciu okolo troch percent a okolo šiestich až siedmich percent je odhad rastu miezd, takže reálna mzda porastie tento rok tempom tri až štyri percentá, „uviedol Stanjura.

Bývalá ministerka financií a predsedníčka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová v diskusii povedala, že sa Česko v úrovni reálnych miezd vráti na úroveň predcovidového roka 2019 až v roku 2026. Podľa štatistikov priemerná nominálna mzda v poslednom vlaňajšom kvartáli vzrástla o 6,3 percenta na 46 013 korún, pri zohľadnení inflácie ale reálne klesla o 1,2 percenta. Podľa analytikov oslovených na začiatku marca ČTK sa tak reálne mzdy dostali na úroveň roka 2017. Experti očakávajú, že od tohto roka začnú opäť rásť, tiež oni tvrdia, že predpandemické úrovne dosiahnu najskôr v roku 2026.

Stanjura v programe tiež uviedol, že sa Česko tento rok dostane v ukazovateli pomeru deficitu verejných financií voči HDP pod požadované tri percentá z takzvaných Maastrichtských kritérií pre prijatie eura, a to z 5,8 percenta v roku 2021, keď vládlo teraz opozičné ANO.

Dobrá správa pre budúce štátne rozpočty

„Plán bol 2,2 alebo 2,3, ale bezpečne budeme pod tromi percentami a v tých ďalších rokoch to bude klesať,“ uviedol Stanjura. Podľa neho to je dobrá správa pre budúce štátne rozpočty, ktoré svedčia o ozdravovaní verejných financií.

Kritiku koaličných partnerov si nedávno vyslúžil minister pre európske záležitosti Martin Dvořák (STAN) za vymenovanie Petra Zahradníka svojím splnomocnencom pre euro, hoci na znovuobsadení funkcie národného koordinátora pre prijatie eura nebola vo vláde zhoda. Záležitosť vyústila do prvého koaličného zmierovacieho konania, po ktorom Dvořák namiesto splnomocnenca zrušil.

Štátny rozpočet so schodkom 252 miliárd korún

Predstavitelia päťkoalície sa následne zhodli, že si kabinet vyžiada stanovisko Národnej ekonomickej rady vlády (NERV) k vyhodnoteniu výhodnosti vstupu ČR do Európskeho mechanizmu výmenných kurzov ERM II. Legislatívne otázky súvisiace s prípadným vstupom ČR do mechanizmu alebo eurozóny vyhodnotí tiež Legislatívna rada vlády, rovnako ako NERV na to bude mať čas do októbra. O ďalšom postupe potom kabinet rozhodne na základe oboch analýz a ekonomických výsledkov tohto roka, uviedol na začiatku februára premiér Petr Fiala (ODS).

Na tento rok počíta štátny rozpočet so schodkom 252 miliárd korún, na budúci rok má vláda v rozpočtovom výhľade 235 miliárd korún. Stanjura dnes povedal, že je jeho ambíciou, aby to číslo bolo nižšie. „Ja dúfam, že to číslo nebude vyššie, to by som považoval za zlý výsledok,“ dodal.