Prežije rodičovský dôchodok aj v ďalších rokoch? Je diskriminačný a treba s ním niečo robiť, tvrdí Tomáš! (video)

VIDEO Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Foto: topky.sk

Budúcnosť rodičovských dôchodkov zostáva stále otvorená. Aj keď sa vládnej koalícii podarilo nájsť riešenie pre budúci rok, a to ich jednorazové vyplatenie spolu so zavedením plného 13. dôchodku, minister práce Erik Tomáš nie je spokojný. V budúcom roku by chcel opäť otvoriť diskusiu o zrušení príspevkov pracujúcich detí k dôchodkom svojich rodičov.

Radikálne zmeny v rodičovskom dôchodku mali byť od budúceho roka základným kameňom pri financovaní nového plného trinásteho dôchodku vo výške priemernej penzie za predchádzajúci rok. Tento zámer predstavený ministrom práce Erikom Tomášom však rýchlo narazil na odpor koaličnej SNS, ktorá sa postavila za zachovanie rodičovských dôchodkov.

Koalícia tak stála pred otázkou, ako zabezpečiť financovanie nového plného 13. dôchodku a zároveň zachovať aj rodičovský dôchodok. Nakoniec našla riešenie v podobe zníženia príspevku do druhého piliera.

Dohodnuté riešenie pre budúci rok vo forme zníženia odvodov do druhého piliera z 5,5 percenta na 4 percentá označil minister práce Erik Tomáš v rozhovore pre portál Topky.sk za nevyhnutné pre naplnenie sľubov a zároveň nezruinovanie rozpočtu. Aj keď, ako hovorí, on sám chcel presadiť iné riešenie, vláda napokon akceptovala požiadavku SNS na zachovanie rodičovského dôchodku.

Názor strany Hlas-SD však podľa Tomáša zostáva nezmenený a podľa neho rodičovský dôchodok stále diskriminuje tých, ktorí deti nemajú, rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo tých, ktorých deti pracujú v zahraničí.

Ste za zachovanie rodičovských dôchodkov aj v ďalších rokoch? Áno Nie Odoslať odpoveď

„Deti, keď prispievajú svojim rodičom zo svojich odvodov 1,5 percenta otcovi, 1,5 percenta matke, tak im sa nezníži ich dôchodok, keď prídu do seniorského veku, ich dôchodky sa budú vyplácať tak, ako keby neodvádzali svojim rodičom, ale len Sociálnej poisťovni,“ upozorňuje Tomáš. Odvádzanie príspevkov rodičom tak následne spôsobuje dieru v rozpočte Sociálnej poisťovne, a to v tomto roku na úrovni 280 miliónov eur a v budúcom už 315 miliónov eur.

Aj vzhľadom na tento vývoj minister práce avizuje, že s rodičovskými dôchodkami bude potrebné niečo robiť. V budúcom roku by chcel otvoriť diskusiu o ich budúcnosti.

Prejde v parlamente zmena ústavy?

Odstrániť diskrimináciu časti rodičov by sa podľa Tomáša mohlo podariť aj zmenou ústavy. Na to potrebuje vláda pomoc opozície. Tá však podľa ministra práce politikárči, nechcela pomáhať vláde a návrh na zmenu ústavy nepodporila.

„Novela ústavy s príslušným zákonom, ktorý som ponúkol opozícii aj koaličným partnerom, spočíva v tom, že by sme sa vrátili k starému systému, ktorý tu fungoval do roku 2004, do tej neslávne známej reformy pána Kaníka, kedy sa jednoducho rodičom, matkám na materskej dovolenke, započítavali roky ako keby pracovali,“ približuje návrh riešenia Tomáš.

Matkám by sa tak roky starostlivosti o deti započítavali pri posudzovaní dôchodku ako keby pracovali a v takom prípade by ich pobyt doma nemal vplyv na výšku dôchodku.

„Je to samozrejme na odbornú diskusiu, vyžadovalo by si to novelu ústavy, teda samozrejme aj opozíciu, ale kým bude opozícia politikárčiť, kým nebude chcieť do tej debaty ísť, tak nemá to zmysel,“ upozorňuje Tomáš. On sám je však na takúto diskusiu pripravený a podľa jeho slov by to bolo dobré riešenie pre všetkých.