Prevádzkovateľ mosta chce od usporiadateľov maratónu v New Yorku milióny za ušlé mýto

Brooklynský most v New Yorku. Foto: pixabay.com/dfsym

Organizácia MTA, prevádzkujúca mosty a tunely v New Yorku, chce od usporiadateľov tamojšieho maratónu 750 000 dolárov ako náhradu za ušlé mýto na visutom moste Verrazzano-Narrows, ktorý spája Brooklyn a Staten Island. Kvôli slávnemu novembrovému maratónu, ktorého sa každoročne zúčastňuje zhruba 50 000 bežcov, je pre dopravu uzavretý. Usporiadatelia maratónu požiadavku MTA odmietajú.

MTA argumentuje záujmom obyvateľov New Yorku. „Newyorčania milujú maratónsku nedeľu, ale nemôže sa od daňových poplatníkov očakávať, že budú dotovať bohatú mimovládnu organizáciu, ako je New York Road Runners, až do sumy 750 000 dolárov,“ uviedla v tlačovej správe Catherine Sheridanová, prezidentka oddelenia MTA pre mosty a tunely.

Inkriminovaný most je najdlhším visutým mostom v Spojených štátoch amerických. Stavba zo 60. rokov minulého storočia je dlhá viac ako štyri kilometre. Automobily sa po moste pohybujú na dvoch poschodiach, celkovo majú k dispozícii 13 jazdných pruhov.

Spoločnosť organizujúca maratón odmieta požiadavku MTA

Spoločnosť New York Road Runners (NYRR), ktorá organizuje množstvo bežeckých pretekov vrátane maratónu, požiadavku MTA odmieta. Poukazuje na to, že v maratónskom týždni je aj na tomto moste intenzívnejšia doprava, takže MTA inkasuje viac na mýte.

„Dopad nárokov MTA by viedol k zásadnej zmene štruktúry nákladov a znamenal by rast ceny, ktorú bežci za maratón platia. Kvôli tomu by to bolo menej dostupné pre miestnych bežcov aj tých, ktorí cestujú do New Yorku z celého sveta. Obe skupiny prinášajú stovky miliónov dolárov do ekonomiky mesta a štátu,“ poznamenala hovorkyňa NYRR Crystal Howardová.

Brooklynský most. Foto: pixabay.com/scratsmacker

V roku 2019 podľa analýz usporiadateľov maratón vďaka pobytu pretekárov a ich sprievodu priniesol ekonomike 427 miliónov dolárov (zhruba 10 miliárd korún). Organizátori podľa hovorkyne opakovane žiadali od MTA údaje, z ktorých vychádza pri požiadavke na 750 000 dolárov, ale zatiaľ ich nedostali. Sú však pripravení konať.

MTA hrozí, že v prípade nezaplatenia kompenzácie za ušlé mýto uvoľní pre maratón len jedno z dvoch poschodí mosta. Organizátori oponujú, že to by vážne ohrozilo hladký priebeh najväčšieho maratónu sveta. Mohlo by si to vynútiť zníženie počtu účastníkov alebo celkové predĺženie trvania maratónu, takže by dopravné obmedzenia vrátane toho na moste boli ešte dlhšie.