Podujatie Národnej banky Slovenska bude v auguste v Bratislave hostiť ekonómov z celého sveta

Výšková budova Národnej banky Slovenska. Foto: TASR

Národná banka Slovenska (NBS) pripravuje tento rok medzinárodnú ekonomickú konferenciu so stovkami účastníkov z celého sveta. Čestným hosťom podujatia, ktoré sa uskutoční 21. až 24. augusta v Bratislave, bude aj nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Douglas W. Diamond. NBS v tejto súvislosti vyhlásila prípravné trhové konzultácie určené poskytovateľom eventových služieb, ktorí by mali záujem zúčastniť sa na súťaži na zabezpečenie konferencie.

„Očakávame, že na podujatie do Bratislavy pricestuje 600 až 800 finančných odborníkov z univerzitného prostredia, centrálnych bánk a súkromného sektora. Bude to príležitosť pre budovanie dobrého mena Slovenska, pre výmenu odborných poznatkov v čase ekonomických výziev. Zároveň to bude príležitosť aj pre súkromný sektor, keďže NBS pripravuje súťaž na dodávateľov, ktorí pomôžu podujatie zabezpečiť,“ informovalo v piatok oddelenie komunikácie centrálnej banky.

NBS pripravuje konferenciu v spolupráci s medzinárodnou organizáciou European Finance Association (EFA), ktorá združuje ekonomických odborníkov z celého sveta a každý rok v auguste organizuje podujatie v inom štáte. Pre miesto konania v poradí 51. ročníka konferencie si EFA zvolila Slovensko. V roku 2023 túto konferenciu hostil Amsterdam, budúci rok ju zorganizuje Paríž.

V European Finance Association pôsobí aj známy slovenský ekonóm Ľuboš Pástor

V EFA pôsobí aj známy slovenský ekonóm Ľuboš Pástor, ktorý bol do decembra 2023 deväť rokov členom Bankovej rady NBS. „Je to skvelá a unikátna príležitosť pre Slovensko. EFA je tradične najvýznamnejšou akademickou konferenciou v oblasti finančnej ekonómie v Európe. Prídu k nám špičkoví odborníci z celého sveta,“ avizoval.

Na svojej internetovej stránke zverejnila centrálna banka podklady, v ktorých sú uvedené všetky potrebné informácie ohľadom augustovej konferencie. Prípravné trhové konzultácie pre záujemcov sa uskutočnia 29. januára v priestoroch NBS. Banka si na nich overí možnosti trhu vzhľadom na požiadavky spojené s organizáciou tohto podujatia.