Plný trinásty dôchodok má byť už o rok realitou: Čo si však o ňom Slováci skutočne myslia? (prieskum)

PRIESKUM Slováci sú zavedeniu 13. dôchodku výrazne naklonení. Foto: unsplash.com/ CDC

Jedným z hlavných bodov predvolebnej kampane sociálnodemokratických strán bolo zvyšovanie životnej úrovne starobných dôchodcov. Docieliť to chcú aj zavedením plných 13. dôchodkov, ktoré budú od roku 2024 realitou. Ako sa ale na zavedenie 13. dôchodku pozerajú Slováci a súhlasia s jeho zavedením?

Podľa novembrového internetového prieskumu spoločnosti ResSolution pre web oPeniazoch.sk, na ktorom sa zúčastnilo 514 respondentov, sa Slováci na zavedenie plnohodnotného 13. dôchodku pozerajú výrazne kladne. Takmer 70 percent dopytovaných osôb totiž uviedlo, že so zavedením 13. dôchodku v plnej výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok určite alebo skôr súhlasí. Okolo 16 percent respondentov bolo pri tejto téme neutrálnych alebo sa nevedelo vyjadriť a iba asi 15 percent opýtaných so zavedením skôr alebo určite nesúhlasilo.

Asi nikoho neprekvapí, že zavedenie 13. dôchodkov vníma najpozitívnejšie skupina ľudí v pokročilom veku. Respondenti starší ako 55 rokov určite súhlasia so zavedením 13. dôchodkov v 65,8 percentách prípadov a skôr súhlasia v 18,2 percentách. Skôr nesúhlasí alebo určite nesúhlasí iba 8,5 percenta opýtaných vo veku 55 rokov a viac. Aj napriek tomu, že aj mladšie skupiny sú s dôchodcami pomerne solidárne, proti zavedeniu 13. dôchodku sú najviac respondenti vo veku 35 až 54 rokov, ktorí označili odpoveď skôr nesúhlasím alebo určite nesúhlasím v 18 percentách prípadov.

Vysokoškolsky vzdelaní ľudia si dopady uvedomujú viac

Výraznejšie rozdiely boli zaznamenané v skupinách opýtaných s odlišným stupňom vzdelania. Najnegatívnejšie spomedzi týchto skupín ale aj celkovo vnímajú zavedenie plnohodnotného 13. dôchodku respondenti s vysokoškolským vzdelaním. To môže súvisieť najmä s vyšším povedomím o záťaži na verejné financie či celkové zvyšovanie zadlženosti krajiny. Až 26 percent vysokoškolsky vzdelaných respondentov je skôr proti alebo určite proti zavedeniu 13. dôchodku. Aj táto skupina však berie zavedenie 13. dôchodkov pozitívne alebo skôr pozitívne vo viac ako 63 percentách odpovedí.

Relatívne vyrovnaný podiel odpovedí bol zachytený medzi mužmi a ženami ako aj medzi pracujúcimi a nezamestnanými. Výrazne kladne vnímajú Slováci zavedenie 13. dôchodku bez ohľadu na jednotlivé regióny. Najpozitívnejšie sa však k nemu stavajú opýtaní zo stredného Slovenska, ktorí sú určite za alebo skôr za zavedenie 13. dôchodkov vo viac ako 70 percentách odpovedí a nesúhlasí s ním iba 7,5 percenta respondentov.

Koľko dôchodcovia dostanú a ako to budeme financovať?

Aj napriek tomu, že výsledky prieskumu hovoria jasne a väčšina Slovákov je 13. dôchodkom výrazne naklonená, nájsť peniaze na jeho financovanie nebolo úplne jednoduché. A to aj keď išlo o jednu z kľúčových volebných priorít vládneho Hlasu-SD, z ktorého je aj nový minister práce Erik Tomáš. Podľa kvalifikovaného odhadu rezortu práce by v budúcom roku malo byť každému starobnému dôchodcovi vyplatených niečo cez 600 eur. "Samozrejme presnú sumu budeme poznať až v januári," povedal minister Erik Tomáš vzhľadom na to, že 13. penzia bude predstavovať priemerný dôchodok za celý predchádzajúci rok.

Minister pritom pri predstavovaní 13. dôchodku avizoval, že na jeho financovanie bude v budúcom roku potrebných asi 800 miliónov eur. S viac ako 300 miliónmi budúcoročný rozpočet už počítal vzhľadom na pôvodne pripravený trinásty dôchodok, 50 miliónov našla vo svojom rozpočte Sociálna poisťovňa a 315 miliónov plánoval minister Tomáš získať veľkou zmenou financovania rodičovských dôchodkov. Na dofinancovanie by tak bolo potrebných niečo cez 120 miliónov eur.

Celá situácia však napokon dopadla úplne inak. Koaličná SNS totiž trvala na zachovaní rodičovského dôchodku a tak sa na financovanie plného trinásteho dôchodku museli hľadať iné zdroje. Vláda sa napokon rozhodla, že ich získa okresaním druhého piliera znížením percenta odvodov, ktoré smerujú na účty sporiteľov. Rodičovský dôchodok tak zostáva do budúceho roka zachovaný iba s jedinou zmenou. Nebude vyplácaný mesačne, ale iba raz v roku. Aká však bude budúcnosť rodičovského dôchodku v budúcnosti, zostáva otázne. Minister práce Erik Tomáš totiž avizoval, že ho považuje za diskriminačný a bude s ním potrebné niečo robiť.