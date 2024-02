Neschválenie nových výdavkových limitov je znepokojivou správou

Na snímke poh¾ad do pléna pred mimoriadnou schôdzou NR SR v súvislosti so stíhaèkami MiG-29, v Bratislave 14. februára 2023. Poslanci Národnej rady (NR) SR neschválili program mimoriadnej schôdze v súvislosti so stíhaèkami MiG-29, ktoré by Slovensko mohlo posunú Ukrajine. Za program schôdze hlasovalo 48 zo 119 prítomných poslancov, proti bolo 28 a 37 sa zdržalo. Smer-SD chcel na rokovaní presadi uznesenie, ktorým parlament vysloví nesúhlas s posielaním zbraní na Ukrajinu z dôvodu protiústavnosti. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Nepriaznivé vyhliadky slovenských verejných financií sú do veľkej miery dôsledkom dlhodobej absencie účinného ozdravujúceho nástroja, teda výdavkových limitov. Ich neschválenie v Národnej rade (NR) SR je preto mimoriadne znepokojivou správou pre ďalší vývoj verejných financií. V reakcii na rozhodnutie poslancov NR SR, ktorí v utorok neschválili návrh nových výdavkových limitov na aktuálne volebné obdobie, to uviedla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Pripomenula, že verejné financie SR sa aktuálne nachádzajú v nepriaznivom stave, ktorý charakterizuje jeden z najvyšších deficitov v Európskej únii (EÚ). „Ak nedôjde k ozdravovaniu verejných financií, dlh sa rýchlo zvýši nad 60 % hrubého domáceho produktu (HDP) a bude ďalej akcelerovať až na neudržateľné úrovne už v najbližšej dekáde. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti sa preto nachádza v pásme vysokého rizika,“ zdôraznila RRZ.

Odkladanie konsolidácie podľa rady zhoršuje situáciu vo verejných financiách a predražuje jeho riešenie, čo cíti Slovensko už v súčasnosti vo forme druhej najvyššej rizikovej prirážky v eurozóne po Taliansku. „Ak napokon vysoko zadlžená krajina stratí dôveru investorov, bude ohrozená jej schopnosť financovať sa, teda aj plniť svoje záväzky voči občanom. Dosiahnutý sociálny štandard, úroveň zdravotníctva, školstva a ďalších služieb sa stanú neudržateľnými,“ varovala RRZ.

Pripravované nové európske fiškálne pravidlá

Pripravované nové európske fiškálne pravidlá, na ktorých očakávanú platnosť odkazuje Ministerstvo financií (MF) SR a chce, aby sa limit verejných výdavkov vypočítaval len na základe nich, budú podľa rozpočtovej rady iba spoločne vyžadované európske minimum. Národné fiškálne pravidlá vedia najlepšie zohľadniť národné špecifiká verejných financií, napríklad vývoj demografie či výšku ratingu, zdôraznila RRZ.

„Dnešné neschválenie výdavkového limitu tak neumožnilo spraviť dôležitý krok k úspešnej implementácii výdavkových limitov, tak ako to predpokladá platný ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti prijatý pred vyše dvanástimi rokmi. Schválenie limitu by naopak poslalo občanom jasný signál, že SR chráni dlhodobú udržateľnosť svojho hospodárenia, a teda aj priamo garantuje plnenie legislatívne ukotveného sociálneho štandardu aj do budúcnosti,“ doplnila vo svojom stanovisku rozpočtová rada.

Poslanci NR SR v utorok neschválili nové limity verejných výdavkov na roky 2024 až 2027. Limity, ktoré RRZ doručila do parlamentu ešte vlani v decembri, zahŕňajú legislatívny stav ku dňu schválenia programového vyhlásenia vlády. Na požiadanie kabinetu by ich mohla rada neskôr aktualizovať o medzitým prijaté opatrenia súvisiace s príjmami alebo výdavkami verejných financií.