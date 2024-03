Najväčší dlžníci štátu majú podľa analýzy najmä maďarských štatutárov

Foto: pixabay.com/ha11ok

Spoločnosti, ktoré dosahujú najvyššie dlhy voči štátu, majú prevažne maďarských štatutárov. Vyše tretiny dlhu spoločností so zahraničnými štatutármi tvoria firmy, ktorých štatutári sú z Maďarska (653 miliónov eur). Väčšinu dlhu pritom tvorí dlh voči Finančnej správe SR. Uviedol to v analýze analytik portálu FinStat Martin Lindák.

„Druhé v poradí sú spoločnosti so štatutármi z Českej republiky, ktoré majú celkový dlh vyše 312 miliónov eur. Tretie v poradí sú spoločnosti s rumunskými štatutármi, ktoré majú dlh voči štátu vyše 297 miliónov eur,“ spresnil.

Upozornil, že po roku 2019 klesol počet zadlžených firiem so zahraničnou osobou vo funkcii štatutára. Dôvodom je podľa Lindáka pravdepodobne legislatíva, podľa ktorej bolo nutné zapísať konečných užívateľov výhod každej firmy do Obchodného registra SR. Predtým túto povinnosť mali len firmy obchodujúce so štátom v podobe Registra partnerov verejného sektora.„Zmena legislatívy tak mohla odradiť vlastníkov firiem s nekalými úmyslami od zakladania spoločností na Slovensku, do ktorých dovtedy dosadzovali biele kone zo zahraničia,“ dodal analytik portálu FinStat.