Foto: pexels.com/Pixabay

Mesto Žilina chce zvýšiť dane z nehnuteľností a poplatky v priemere o 45 percent, čo by malo priniesť v roku 2024 do rozpočtu mesta viac ako sedem miliónov eur. Primátor mesta Peter Fiabáne to oznámil v stredu spolu s poslancami mestského zastupiteľstva (MsZ). Ide podľa neho o nevyhnutný krok, aby si Žilina dokázala zachovať rozsah služieb a ich kvalitu. O zvýšení dane rozhodnú poslanci MsZ na decembrovom zasadnutí.

Fungovanie samospráv podľa primátora výrazne ovplyvnil negatívny vývoj ich ekonomickej situácie, spôsobený zvyšovaním cien energií, rekordnou infláciou, daňovým bonusom, financovaným z rozpočtov samospráv, a ďalšími legislatívnymi zmenami, uviedol.

V návrhu sú nové sadzby rozdelené v závislosti od typu nehnuteľnosti a lokality do troch zón, pričom v každej z nich by bolo zvýšenie dane individuálne. „Najvyššie sadzby budú mať nehnuteľnosti v Zóne 1, napríklad stavby na bývanie v katastrálnom území Žilina. Naopak, najnižšie sadzby sú určené pre nehnuteľnosti v Zóne 3, napríklad stavby na bývanie v katastrálnych územiach Brodno, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilinská Lehota,“ konkretizovalo mesto.

Nový sadzobník určuje pri viacpodlažných stavbách poplatok 0,10 eura za štvorcový meter (m2) za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia vo všetkých zónach. „Zľavy z dane z nehnuteľnosti budú platiť pre seniorov nad 67 rokov, zdravotne ťažko postihnuté osoby a osoby v hmotnej núdzi. Pri rodinných domoch a bytoch budú mať tieto skupiny obyvateľov daň z nehnuteľnosti nižšiu o 50 percent z výšky dane,“ dodal vedúci ekonomického odboru Mestského úradu (MsÚ) v Žiline Pavol Vaščák.

Foto: pexels.com/Karolina Grabowska

Doplnil, že daň za trojizbový byt s výmerou 75 m2, ktorá je v súčasnosti vo výške 37,5 eura, by podľa nového cenníka v roku 2024 bola v Zóne 1 vo výške 90 eur a v Zóne 2 by to bolo 82,5 eura. Senior nad 67 rokov by za takýto byt v Zóne 1 zaplatil daň vo výške 45 eur.Daň za dvojpodlažný dom s výmerou 100 m2 s pivnicou a samostatne stojacou garážou s výmerou 20 m2 je podľa aktuálneho cenníka vo výške 74 eur. Podľa návrhu nových sadzieb by bola táto daň v roku 2024 v Zóne 1 vo výške 180 eur, v Zóne 2 by to bolo 166 eur a v Zóne 3 v sume 152 eur. Senior nad 67 rokov by za takýto dom v Zóne 1 zaplatil daň vo výške 110 eur.