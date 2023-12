K dohode lídrov o revízii dlhodobého rozpočtu nedošlo, paniku necítiť, povedal premiér

Slovenský premiér Robert Fico počas rokovania za okrúhlym stolom na summite EÚ vo štvrtok 14. decembra 2023 v Bruseli. Pôvodne dvojdňový summit EÚ, ktorý sa začal vo štvrtok o 10:00 h miestneho času, možno potrvá dlhšie. Predseda Európskej rady Charles Michel oznámil, že je pripravený viesť rokovania až do nedele, ak to pomôže dosiahnuť kompromis pri témach spojených s Ukrajinou. FOTO TASR/AP

Dohoda o revízii viacročného finančného rámca zlyhala na nejednote názorov lídrov EÚ, treba však rešpektovať každý názor a postoj, aj ten, ktorý na samite EÚ presadzoval maďarský premiér Viktor Orbán. Povedal to v piatok predseda vlády SR Robert Fico po zasadnutí Európskej rady v Bruseli. Fico uviedol, že je presvedčený, že revízia dlhodobého rozpočtu EÚ bola navrhnutá len preto, aby bolo možné cez ňu presadiť finančnú pomoc pre Ukrajinu v hodnote 50 miliárd eur.

„Bol plán dať Ukrajine 50 miliárd eur na nasledujúce štyri roky v pomere 17 miliárd ako hotové peniaze, granty a 33 miliárd v podobe úverov. Nakoniec boli urobené rôzne škrty a skončili sme pri návrhu, aby sme niekde zohnali 22,5 miliardy eur a z tejto sumy malo automaticky ísť 17 miliárd pre Ukrajinu,“ vysvetlil Fico. Podľa jeho slov sú namieste otázky o rovnováhe, prečo dávať vysoké sumy Ukrajine a iba piatimi miliardami riešiť otázky, ako migrácia a iné vnútorné programy EÚ.

„Nedošlo k dohode, lebo tu bol aj iný názor, čo musíme rešpektovať,“ povedal s odkazom na veto maďarského premiéra. Ten odmietol revíziu dlhodobého rozpočtu, lebo tá okrem iného riešila aj úroky z mnohomiliardových pôžičiek na plán obnovy. Maďarsko má platby cez plán obnovy pozastavené pre obavy EÚ zo sprenevery týchto zdrojov. Orbán poukazoval, že revíziou rozpočtu by Maďarsko platilo časť úrokov z pôžičiek na zdroje, ktoré vôbec nečerpá.

Orbán je podľa Fica pripravený finančne pomôcť Ukrajine na bilaterálnej báze a venovať sumu okolo 350 miliónov eur, ktorá by Maďarsku prináležala v rámci 17-miliardového balíka na granty. „Dvadsaťšesť krajín malo politickú zhodu revíziu podporiť, nám to vyhovovalo, lebo sme na revízii veľa získavali v podobe rôznych flexibilít, ale k dohode nedošlo. Nebola jednota všetkých 27 lídrov,“ vysvetlil premiér. Zároveň potvrdil, že šéfovia vlád a štátov sa v tejto veci v Bruseli stretnú koncom januára.

A ak by ani potom k dohode nedošlo, žiadna panika podľa Fica nehrozí, necítil ju ani teraz na samite a EÚ bude musieť nájsť iné nástroje, ako cez pôvodnú výšku sedemročného rozpočtu hľadať primerané zdroje na nové priority. Premiér tvrdí, že EÚ má v roku 2024 peniaze na to, aby Ukrajine každý mesiac poslala 1,5 miliardy eur, tak ako tomu bolo v priebehu roka 2023, keď Európska komisia zaisťovala cez túto sumu bežný chod štátu, vyplácanie platov a penzií vo vojne postihnutej krajine. Eurokomisia tvrdí, že EÚ má zdroje na zaistenie financovia Ukrajiny na uvedené účely len do konca marca 2024.