Eurokomisia vyšetruje spoločnosť AliExpress podľa zákona o digitálnych službách

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Jonas Leupe

Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že v súlade so zákonom o digitálnych službách (DSA) a s cieľom chrániť európskych spotrebiteľov spustila oficiálne vyšetrovanie voči čínskej internetovej spoločnosti AliExpress. Dôvodom je údajná distribúcia nelegálnych produktov, najmä falošných liekov. Komisia spresnila, že žiada AliExpress, dcérsku spoločnosť čínskeho gigantu Alibaba, aby poskytla viac informácií o opatreniach, ktoré prijala na splnenie povinností súvisiacich s hodnotením rizika, a o zmierňujúcich opatreniach v záujme lepšej ochrany spotrebiteľov využívajúcich online nákupy, najmä pokiaľ ide o šírenie nelegálnych produktov, ako sú falošné lieky.

Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v správe pre médiá povedal, že zákon o digitálnych službách nie je len o nenávistných prejavoch, dezinformáciách a kyberšikane, ale má zabezpečiť aj odstránenie nelegálnych alebo nebezpečných produktov predávaných v EÚ prostredníctvom platforiem elektronického obchodu. Zdôraznil, že sa to týka aj rastúceho počtu falošných a potenciálne život ohrozujúcich liekov a liečiv predávaných cez internet. Legislatívou o digitálnych službách vstúpila do platnosti koncom augusta. Spoločnosť AliExpress musí poskytnúť požadované informácie EK do 27. novembra tohto roka. Na základe posúdenia odpovedí eurokomisia zváži ďalšie právne kroky vrátane možnosti právneho konania. Komisia môže uložiť pokuty za nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie.

V prípade, že AliExpress neodpovie v stanovenom termíne a ani v rámci nasledujúceho konania, EK môže spoločnosti uložiť pravidelné finančné pokuty. Po tom, ako EK označila AliExpress ako veľmi veľkú online platformu, spoločnosť je povinná dodržiavať širší súbor ustanovení zavedených DSA vrátane hodnotenia a zmierňovania rizík súvisiacich so šírením nezákonného a škodlivého obsahu. Komisia už v októbri začala tri vyšetrovania umožnené DSA, ktoré sú zamerané na sociálne siete TikTok, X (bývalý Twitter) a skupinu Meta (Facebook, Instagram). Tie majú poskytnúť podrobnosti o opatreniach, ktoré zaviedli proti šíreniu nepravdivých informácií, násilných obrázkov a vyhrážok, ktoré sa začali šíriť po útokoch hnutia Hamas na Izrael.