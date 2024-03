Česko chce, aby Európska únia posilnila ochranu aj pšenice a jačmeňa

Foto: unsplash.com/Polina Rytova

Návrhy Európskej komisie vychádzajúce v ústrety poľnohospodárom Praha podporuje, je to ale len začiatok, musíme byť ambicióznejší, uviedol dnes na rokovaní v Bruseli český minister pôdohospodárstva Marek Výborný. Česká republika podľa neho podporuje tiež voľný obchod s Ukrajinou, o ktorého predĺženie sa teraz tiež rokuje. Medzi citlivé produkty, ktorých ochrana má byť posilnená, chce ale Česko zaradiť aj pšenicu a jačmeň.

„Aj v Českej republike vidíme, akým spôsobom bola otrasená dôvera českých a európskych poľnohospodárov voči Európskej únii, a mojím záujmom je, aby sme dokázali túto dôveru obnoviť,“ povedal minister českým novinárom. Je podľa neho potrebné riešiť najmä obrovské množstvo predpisov zo strany EÚ a najrôznejších kontrol dopadajúcich na poľnohospodárov.

Druhým problémom, ktorý podľa Výborného dnes „páli farmárov a poľnohospodárov v celej Európe, sú nízke výkupné ceny komodít na Európskej komoditnej burze“, a preto aj na to je potrebné reagovať. Vyjednávači členských krajín a Európskeho parlamentu sa v súvislosti s touto témou minulý týždeň dohodli, že EÚ opätovne zavedie clá na niektoré poľnohospodárske výrobky z Ukrajiny, ak ich dovoz prekročí určité množstvo. Práve na tieto dovozy sa poľnohospodári sťažujú a chcú ich obmedziť. EÚ ale zároveň nechce prestať podporovať Ukrajinu a jej vývozy, pretože Kyjev tak získava financie pre pokračovanie svojej obrany voči ruskej agresii.

Výsledkom trialógu teda bolo, že liberalizácia obchodu s Ukrajinou by sa mala od júna predĺžiť o ďalší rok. Zároveň sa ale dvadsaťsedmička rozhodla posilniť ochranu niektorých citlivých produktov, ako sú hydina, vajcia, cukor, ovos, kukurica, krúpy a med. Pre tieto výrobky sa stanoví množstvo, ktoré sa môže dovážať bez cla. Keď bude táto kvóta prekročená, bude sa za ďalší dovoz platiť clo.

Foto: unsplash.com/Darla Hueske

Pre niektoré štáty, napríklad Poľsko či Francúzsko, je ale aj toto málo a nechcú kompromisnú dohodu podporiť. Výhrady k nej má aj Česko. „Závery z trialógu sú pre mňa ťažko pochopiteľné. Nerozumiem tomu, prečo sa v tých komoditách, ktoré budú pod mimoriadnymi ochrannými opatreniami, objavil ovos, prečo tam sú krúpy. To naozaj nie je niečo, čo by podľa mňa trápilo farmárov v Európe a v ČR, „reagoval minister Výborný. „Ja by som bol veľmi rád a verím, že sa tá debata ešte otvorí, aby sa tam dostala pšenica a jačmeň, pretože to sú tie kľúčové komodity, ktoré majú v tejto chvíli negatívny vplyv na ceny obilia v celej Európe,“ dodal.