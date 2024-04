Donald Trump spôsobil na burze ošiaľ: Akcie firmy na pokraji krachu majú hodnotu miliárd dolárov! Ako je to možné?

Bývalý americký prezident Donald Trump. Foto: SITA/AP

Príbeh mediálnej spoločnosti bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa je sám o sebe zaujímavý. Ešte zaujímavejšie však bolo spustenie verejného obchodovania s jej akciami. To totiž nafúklo hodnotu spoločnosti do nezmyselných rozmerov.

Nebyť zablokovania účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa na sieti Twitter po útoku na kapitol v januári 2021 tento príbeh by zrejme nikdy nevznikol. Práve táto udalosť totiž motivovala kontroverzného politika k založeniu vlastnej sociálnej siete, kde by mohol bez obmedzení prezentovať svoju pravdu. Dostala príznačný názov Truth Social.

Najskôr si však sprevádzkoval stránku „From the Desk of Donald J. Trump“, ktorá mala životnosť necelý mesiac. Následne založil spoločnosť Trump Media & Technology Group už s jasným zámerom vytvoriť vlastnú platformu podobnú mikroblogovacej sieti Twitter. Neskôr v roku 2022 skutočne vznikla už spomínaná sieť Truth Social.

Cesta k verejnému obchodovaniu akcií Trumpovej mediálnej firmy sa však začala otvárať ešte predtým dohodou o fúzii so spoločnosťou Digital World Acquisition Corp. (DWAC), ktorá bola schránkovou spoločnosťou obchodovanou na burze. Spojenie firiem však odďaľovalo federálne vyšetrovanie čínskej investičnej spoločnosti Arc Capital, ktorá za vznikom DWAC stála. Americkým úradom sa nepozdávalo jej vytváranie schránkových firiem, ktoré sa pred investormi tvárili ako prosperujúce subjekty.

Všetko odštartovala fúzia

V čase spustenia siete Truth Social v roku 2022 fúzia stále neprebehla. Jednak kvôli regulačným procesom, ale aj kvôli nesúhlasu akcionárov. Na nejasnú budúcnosť reagovali aj akcie DWAC, ktoré sa obchodovali veľmi volatilne podľa prichádzajúcich správ o možnej fúzii. „V jeden čas bola na stole dokonca jedna miliarda dolárov od investorov prostredníctvom privátnej ponuky verejne obchodovaných akcií, od čoho však potenciálni investori neskôr odstúpili,“ uvádza pre web oPeniazoch.sk analytik investičnej platformy XTB Marek Nemky.

Fúzia sa však napokon predsa len zrealizovala a verejnému obchodovaniu akcií mediálnej firmy Donalda Trumpa už nič nestálo v ceste. Oficiálne Trump Media & Technology Group na burzu vstúpila 26. marca tohto roka s valuáciou takmer 11 miliárd amerických dolárov.

Pri tomto čísle však zrejme každý investor spozornie. Spoločnosť reprezentovaná stále miniatúrnou sociálnou sieťou mala mať totiž podľa vývoja ceny akcií hodnotu ako veľkí hráči. Navyše, spoločnosť TMTG bola pred fúziou na pokraji krachu, keďže mala koncom roka na účtoch iba 2,6 milióna dolárov v hotovosti a záväzky vyše 70 miliónov.

Firma navyše ročne podľa Nemkyho spálila na prevádzkových nákladoch hotovosť v objeme takmer 10 miliónov dolárov. „V roku 2023 dokázala prežiť iba vďaka emisii konvertibilných dlhopisov vo výške 2,5 milióna dolárov. Bez fúzie, ktorá im poskytla približne 270 miliónov dolárov v hotovosti, by tak v ďalšom roku pravdepodobne už neprežili,“ dodal analytik XTB.

Spaľovač hotovosti

Hoci tak momentálne nie je v existenčnom ohrození, jej valuácia na burze zďaleka nezodpovedala reálnym ukazovateľom. Veď posúďte sami: Firma, ktorá mala mať hodnotu 11 miliárd dolárov vygenerovala za celý rok príjmy iba 4,1 milióna dolárov a po odpočítaní nákladov skončila s niekoľkonásobnou stratou na úrovni 16 miliónov dolárov. Náklady teda prevyšovali príjmy päťnásobne.

Firma podľa Nemkyho navyše vo svojich reportoch sama neskrýva, že plánuje generovať stratu aj v nasledujúcom období. „Napriek tomu, keď toto prehliadneme a pozrieme sa na konkurenciu, tá sa obchoduje niekde v okolí 10-násobku tržieb, čo by túto spoločnosť ohodnotilo na 41 miliónov dolárov,“ tvrdí analytik.

Kúpili by ste si akcie Trump Media & Technology Group? Áno Nie Odoslať odpoveď

Ak by sme k tejto sume pripočítali spomínanú fúziou získanú hotovosť 270 miliónov dolárov, máme spoločnosť ohodnotenú na 311 miliónov dolárov. Minulý týždeň, po výraznom prepade hodnoty akcií, sa však firma stále obchodovala pri trhovej kapitalizácii vyše 3 miliardy dolárov. Po vstupe na burzu to bolo dokonca 11 miliárd dolárov. „To by znamenalo, že by sa akcie museli prepadnúť o 90 percent od súčasných hodnôt, alebo o 97 percent od svojich vrcholov, aby dosiahla súčasnej fundamentálnej hodnoty,“ dodal Nemky.

V závere minulého týždňa pritom hodnota akcií spoločnosti ešte stúpla, čo ju ohodnotilo na takmer 5 miliárd dolárov. „Ceny akcií sú tak podstatne nadhodnotené a odchyľujú sa významne od fundamentov. Navyše spoločnosť je iba spaľovač hotovosti a investori by sa tak mali od tejto spoločnosti držať veľmi veľmi ďaleko,“ tvrdí analytik XTB.

Nákupy zo srandy

Ak ste niekedy počuli pojem „meme akcia“, tak aj na základe uvedeného za takú môžeme považovať aj akciu Trump Media & Technology Group. „Ľudia ju častokrát nakupujú iba zo srandy, prípadne ako vyjadrenie podpory Donaldovi Trumpovi alebo z dôvodu veľmi scifi špekulácií, že táto sociálna sieť pritiahne pozornosť a začne zarábať peniaze,“ tvrdí Nemky.

Investori môžu podľa neho vsádzať aj na to, že ak by sa Trump stal prezidentom, táto spoločnosť by mohla byť opäť o čosi hodnotnejšia. Platforma by mohla prilákať ďalších používateľov, keďže by na nej zdieľal svoje názory sám prezident Spojených štátov.

Ďalším dôvodom, prečo sú akcie Trumpovej mediálnej spoločnosti výrazne nadhodnotené, je, že sa na burze obchoduje iba s 30 percentami všetkých akcií. Zbytok totiž drží sám Donald Trump, prípadne iní prvotní investori, ktorí však podľa regulačných pravidiel nemôžu akcie predávať minimálne 6 mesiacov po vstupe na burzu.