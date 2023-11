Česko: Začal odborársky deň protestov proti krokom vlády so štrajkmi a demonštráciami

Ilustračné foto. Foto: TASR

V Česku sa začal odborársky deň protestov proti krokom vlády. V rade firiem, škôl či úradov sa uskutoční štrajk. Tisíce odborárov a odborárok potom dorazia do Prahy na protestný pochod a demonštráciu. Lídri nechceli doteraz zverejniť, koľko ľudí sa do štrajkov zapojí. Premiér Petr Fiala (ODS) minulý týždeň vyhlásil, že štrajk považuje za neodôvodnený. V predvečer protestov potom uviedol, že sú za nimi politické ambície odborárskych lídrov. Minister práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) povedal, že kabinet je pripravený s odborármi ďalej rokovať.

Odbory protestujú proti podobe vládneho konsolidačného balíka aj dôchodkové reformy, nenavyšovanie platov vo verejnom sektore, drahým energiám, vysokej inflácii či nedostatku peňazí na školstvo. Sťažujú sa na to, že vláda s nimi nehľadá kompromis. Členovia kabinetu naopak opakujú, že s odborármi rokujú.

Štrajk vyhlásilo desať odborových zväzov. Popri školských odboroch a zväze KOVO sú to odbory úradnícke, drevárske, zdravotnícke, dopravné, kultúry, knižníc, potravinárov a vysokoškolský zväz. Ďalšie zväzy ich podporujú. Na protestoch spolupracuje Českomoravská konfederácia odborových zväzov (ČMKOS) s Asociáciou samostatných odborov (ASO). ČMKOS ako najväčšia centrála v krajine zastrešuje 31 zväzov s asi 270 000 členmi. ASO má 12 organizácií s asi 110 000 odborármi. K členom patria vplyvné železničiarske a lekárske odbory.

Na dve hodiny sa má prerušiť práca vo všetkých závodoch automobilky Škoda Auto

Podľa školských odborov sa chystá do celodenného štrajku zapojiť asi 70 percent škôl. Na dve hodiny sa má prerušiť práca vo všetkých závodoch automobilky Škoda Auto, a to od 13:00 do 15:00. Podľa predsedu zväzu štátnych orgánov a organizácií Pavla Bednára chcú celý deň štrajkovať úradníci niektorých úradov práce či sociálnej správy, v časti úradov bude hodinový štrajk cez poludnie a časť sa pripojí symbolicky. Symbolické zapojenie plánujú aj dopravné odbory, napríklad vodiči autobusov by mohli jazdiť v reflexných vestách. Predák najpočetnejšieho zväzu KOVO Roman Ďurčo minulý týždeň povedal, že sa štrajk uskutoční v stovkách priemyselných firiem. Mohol by to byť až milión zamestnancov. Podľa dostupných údajov sú v ČR asi štyri milióny zamestnancov.

Odborári požadujú zvýšenie platových taríf

Jurečka ČTK v piatok povedal, že kvôli štrajku a protestom zrušil svoju cestu do Bruselu na rokovanie ministrov práce. Namiesto toho sa chce stretnúť s odborármi a štrajkujúcimi. Vláda podľa ministra odborom ponúkla, že by sa na zvýšenie zárobkov vo verejnej sfére a posilnenie rozpočtov rezortov mohli využiť peniaze, ktoré sa tento rok neminú. Putovali by hlavne do odmien. Výška sumy by mala byť jasná okolo polovice januára. Odborári požadujú však zvýšenie platových taríf. Predák ČMKOS Josef Středula ČTK povedal, že verí v to, že kabinet po štrajku a protestoch k nejakým opatreniam a ústupkom prikročí.

Z prieskumu verejnej mienky agentúry STEM / MARK pre Českú televíziu vyplýva, že štrajk odborov podporujú asi dve tretiny ľudí v Česku, drvivá väčšina z nich ale dnes štrajkovať nebude. Pre štrajk sú hlavne voliči opozície, predovšetkým hnutia ANO. Ani veľká časť voličov koalície však nesúhlasí s výrokom premiéra, že je štrajk neodôvodnený a zo strany odborov nezodpovedný.