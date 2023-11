Bitcoin sa blíži k hranici 37 000 dolárov, regulátor v Spojených štátoch posudzuje žiadosti o bitcoinové povolenie

Foto: unsplash.com/ Jievani Weerasinghe

Cena kryptomeny bitcoin sa zvyšuje a vo štvrtok dopoludnia sa priblížila hranici 37 000 dolárov. Podľa analytikov majú zrejme vplyv informácie, že americká Komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) do budúceho piatka posudzuje 12 žiadostí o povolenie spotových bitcoinových fondov obchodovaných na burze (ETF).

Krátko pred 11:00 hod. SEČ si bitcoin podľa špecializovaného serveru CoinDesk za uplynulých 24 hodín pripisoval štyri percentá a pohyboval sa okolo 36 727 dolárov. Predtým sa cena bitcoinu pri obchodovaní v Ázii dostala až na 36 847,71 dolára. Cena druhej najväčšej kryptomeny ether v rovnakom čase vykazovala rast o 1,6 percenta zhruba na 1915 dolárov.

Záujem o bitcoin vyvoláva očakávania, že sa v Spojených štátoch blíži schválenie bitcoinových ETF. Od začiatku tohto roka si bitcoin pripísal vyše 120 percent, oproti maximu takmer 69 000 USD z konca roka 2021 j ale stále citeľne slabšie.

Analytici agentúry Bloomberg James Seyffart a Eric Balchunas uvádzajú, že schválenie všetkých žiadostí do budúceho piatku je len možnosť. Majú ale za to, že budú s 90-percentnou pravdepodobnosťou schválené do 10. januára.