Bitcoin má za sebou ďalší míľnik: Porastie jeho cena, alebo ide len o zveličovanie špekulantov?

Foto: pexels.com/RDNE Stock project

Pri kryptomene bitcoin sa v noci na dnes uskutočnil ďalší halving, teda zníženie odmeny pre ťažobníkov bitcoinov na polovicu. Tento krok prichádza každé zhruba štyri roky, v minulosti sa po ňom cena bitcoinu zvyšovala. Cieľom halvingu je spomalenie tempa tvorby nových bitcoinov, napísala agentúra Reuters.

Podľa niektorých fanúšikov krypotmien podporí halving hodnotu bitcoinu ako čoraz vzácnejšie komodity. Skeptici však halving vnímajú len ako technickú zmenu zveličovanú špekulantmi, ktorí sa snažia nafúkať cenu tejto virtuálnej meny, píše Reuters.

Počet digitálnych bitcoinových mincí bol vopred obmedzený na 21 miliónov. Do obehu sa dostávajú postupne a každé štyri roky – pri halvingu – sa počet denne vygenerovaných virtuálnych mincí znižuje na polovicu. Podľa agentúry AP už bolo vygenerovaných vyše 19,5 milióna bitcoinov.

Krátko po 3:00 SELČ sa bitcoin podľa webu CoinDesk predával za zhruba 63 600 dolárov. Za posledných 24 hodín si tak pripisoval vyše dve percentá. Nachádzal sa však hlboko pod rekordným maximom 73 803,25 dolára, na ktoré sa podľa agentúry Reuters vyšplhal v marci.

"Vo víre neustálych špekulácií o cene sa možno stráca základný zmysel halvingu. Zabezpečuje postupné znižovanie ponuky bitcoinu, a tým ho robí cennejším," uviedol finančný riaditeľ technologickej skupiny SatoshiLabs Štefan Uherík. "Premietanie do ceny sa historicky dialo, a to vždy vo viacerých vlnách. Pred halvingom bol rast, po halvingu dochádzalo ku korekcii a za štyri až osem mesiacov opäť obrovský rast. Teraz je to ale inak. Historické cenové maximum totiž prišlo už pred samotným halvingom, čo je situácia, ktorú sme predtým nevideli," dodal.