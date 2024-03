V New Yorku testujú tepelné čerpadlá, ktoré možno namontovať do okien bytov

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Ksenia Chernaya

V New Yorku testujú tepelné čerpadlá, ktoré sa hodia do okien bytov, v rámci pilotného projektu zameraného na zníženie nákladov na energie aj emisií. Informujú o tom na základe správy AP. Aj Regina Fredová z Queens sa pred niekoľkými mesiacmi zapojila do projektu New York City Housing Authority (NYCHA). Tepelné čerpadlo je podľa nej tou „najlepšou vecou“, ktorú má vo svojom byte. Tepelné čerpadlá sú efektívnejšia technológia ako doterajšie plynové vykurovacie telesá, u nás známe ako gamatky. Vďaka pokroku a novému dizajnu sú praktické aj pre byty. A to nielen ako náhrada gamatiek, ale tiež kotlov na ústredné kúrenie.

Podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) predstavujú tepelné čerpadlá sľubné klimatické riešenie pre budovy, ktorých prevádzka sa podieľa 26 % na globálnych emisiách uhlíka súvisiacich s energiou. Len v USA je podľa združenia bytových domov viac ako 23 miliónov bytových jednotiek, čo predstavuje obrovský sektor, ktorý by mohol spotrebovať menej energie s pomocou tepelných čerpadiel. Zákon v New Yorku vyžaduje, aby budovy v nasledujúcich desaťročiach výrazne znížili emisie skleníkových plynov. Vykurovanie a chladenie je pritom najväčší zdroj emisií.

Úrad NYCHA spravuje viac ako 2400 obytných budov, v ktorých žije približne 528.000 ľudí, teda zhruba každý 17. obyvateľ New Yorku. K splneniu cieľov v oblasti emisií podľa neho vedie cesta „cez kúrenie a chladenie“. Centrálne parné kotly poháňané zemným plynom alebo vykurovacím olejom sú zvyčajne nehospodárne. Podľa NYCHA 30 % až 80 % tepla unikne starým a netesným potrubím ešte predtým, ako sa dostane do bytov. A to nezohľadňuje plytvanie, keď obyvatelia musia otvárať okná, aby odviedli prebytočné teplo, ak systém nedokážu regulovať.

Eric Wilson, vedúci výskumu v Národnom laboratóriu pre obnoviteľnú energiu, a jeho tím analyzovali výkon tepelného čerpadla pri rôznych prevádzkových podmienkach. Zistil, že aj čerpadlo s najnižšou účinnosťou zníži emisie skleníkových plynov a ušetrí prevádzkové náklady v každom štáte USA. Táto analýza nezahŕňala typ čerpadla testovaného v Queense, pretože ešte nebol na scéne, ale Wilson povedal, že by očakával podobné výsledky. Väčšina tepelných čerpadiel si vyžaduje potrubie, čo nie je možnosť pre nájomníkov v byte, ktorý nevlastnia.

Bezpotrubné systémy zvyčajne vyžadujú rozsiahlu inštaláciu, ktorá zahŕňa kabeláž, vytvorenie otvoru v stene a veľký externý kompresor. Gradient a Midea, dve spoločnosti vyrábajúce jednotky v pilotnom projekte vo Woodside House v New Yorku, ich však zmenšili na niečo, čo sa podobá na klimatizáciu. Gradient tvrdí, že jeho jednotku je možné nainštalovať za 15 minút a zapojí sa do bežnej elektrickej zásuvky. Wilson pripustil, že vnútorná časť jednotiek „zaberá viac miesta, ako sú ľudia zvyknutí, ale pani Fredová ju považuje za ‚krásnu'“. NYCHA bude hodnotiť údaje z pilotného projektu počas dvoch rokov.