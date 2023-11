Ukrajina naďalej umožní tranzit ruského plynu do Rakúska

Foto: TASR/DPA

Ukrajina naďalej umožní tranzit ruského zemného plynu do Rakúska. Vyhlásila to vo štvrtok ukrajinská vicepremiérka Olha Stefanišynová. Ukrajina je spoľahlivý partner a garantuje, že bude púšťať ruský plyn do Rakúska, aj keď nechce predĺžiť zmluvu o tranzite s ruskými agresormi, povedala Stefanišynová. Informujú o tom na základe správy portálu orf.at. Rakúsky energetický koncern OMV má s Ruskom uzavretý dlhodobý kontrakt na dodávky zemného plynu do roku 2040. Zmluva o tranzite plynu medzi Ukrajinou a Ruskom však vyprší koncom roka 2024.

Šéf ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Naftogaz Olexij Černyšov pritom koncom októbra uviedol, že Ukrajina prestane od roku 2025 prepravovať ruský plyn na západ. Kyjev by podľa neho od tranzitnej zmluvy odstúpil aj skôr, najmä preto, lebo Gazprom neplatí za tranzit, ako bolo dohodnuté. Vyjadrenie šéfa Naftogazu spôsobilo v Rakúsku rozruch, najmä vzhľadom na to, že krajina zabezpečuje približne dve tretiny svojej spotreby plynu dodávkami z Ruska, ktoré prechádzajú cez Ukrajinu. Ukrajina sa snaží nájsť riešenie s partnermi v Európskej únii (EÚ), aj keď to bude právne a politicky komplikované, uviedla Stefanišynová v rozhovore pre verejnoprávnu stanicu ORF.