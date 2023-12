Ťažba ropy v Rusku sa budúci rok pravdepodobne nezmení, prípadne mierne vzrastie

Ilustračné FOTO: pexels.om/David Brown

Produkcia ropy v Rusku by sa mala v budúcom roku udržať na tohtoročnej úrovni, prípadne ešte vzrásť. Uviedli to v najnovšom odhade analytici, pričom vychádzali z toho, že Moskve sa darí obchádzať sankcie západných krajín. Informujeme o tom na základe správy agentúry Reuters.

Ruská vláda už skôr uviedla, že v tomto roku by produkcia ropy a plynového kondenzátu mala klesnúť na 527 miliónov ton (10,54 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov) z 535 miliónov ton v roku 2022. Štáty ropného zoskupenia OPEC+ sa totiž v tomto roku dohodli na ďalšom znížení produkcie.

V budúcom roku by sa ťažba mohla udržať na tohtoročnej úrovni, prípadne aj vzrásť až na 538 miliónov ton. Export očakávajú na úrovni zhruba 250 miliónov ton, teda približne v tohtoročnom objeme. „Neočakávame žiadne prudké zmeny v produkcii ruskej ropy v porovnaní s terajšou úrovňou. Rast globálneho dopytu bude pravdepodobne kompenzovať zvýšená produkcia v USA, Iráne, vo Venezuele a iných krajinách,“ povedal Ronald Smith, analytik zo spoločnosti BCS World of Investments so sídlom v Moskve.

Analytici neočakávajú, že by Rusko v nasledujúcich mesiacoch výraznejšie zredukovalo ťažbu, keďže sa mu stále darí vyhýbať sa dôsledkom západných sankcií na jeho energetický priemysel. Nesplnili sa ani predpovede Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA), ktorá po útoku Ruska na Ukrajinu začiatkom roka 2022 vyhlásila, že trh by mohol prísť o tri milióny barelov ruskej ropy denne. Rusom sa však podarilo presmerovať svoju produkciu zasiahnutú sankciami západných štátov na trhy „spriatelených krajín“. Ako povedal podpredseda ruskej vlády, takmer všetok export ruskej ropy smeroval tento rok do Číny a Indie.

Na druhej strane, analytici predsa len poukázali na určité riziká pre objem produkcie ruskej ropy v budúcom roku. Jedným z nich sú klesajúce ceny ropy, ďalším prípadné sprísnenie sankcií západných štátov a nakoniec možné predĺženie ťažobných obmedzení zo strany OPEC+.