Španielska Iberdrola investuje do roku 2028 v Británii 12 miliárd libier

Foto: pixabay.com/WikimediaImages

Španielska energetická spoločnosť zameraná na obnoviteľné zdroje energie Iberdrola investuje v rokoch 2024 až 2028 v Británii 12 miliárd libier do rozvodnej siete a projektov obnoviteľných zdrojov. Uviedla to firma v pondelkovom vyhlásení. Plán je v súlade so širšou stratégiou firmy, ktorá sa čoraz viac zameriava na siete, ktorých návratnosť je predvídateľná, a je selektívnejšia v prístupe k obnoviteľným projektom, pri ktorých uprednostňuje tie s vyššími výnosmi.

Niektorí európski energetickí giganti sú v oblasti obnoviteľných zdrojov obozretnejší, pretože tento sektor sa teraz musí vyrovnať s vyššími úrokovými sadzbami a rastom nákladov na obsluhu dlhu. Ďalšie investície do sietí sú tiež nevyhnutné na posilnenie systému vzhľadom na to, že sa zvyšuje výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorá je však nepravidelná a nestabilná. Podobný scenár prijala aj talianska energetická skupina Enel, ktorá sa v novom investičnom pláne zameriava na siete a je opatrnejšia v projektoch obnoviteľných zdrojov energie, upozornila agentúra Reuters.

Iberdrola spresnila, že na celkových plánovaných investíciách budú mať podiel zhruba dve tretiny investície do dopravnej a distribučnej siete, vrátane investície 2,7 miliardy libier do podmorského kábla. Ten by mal byť schopný prepraviť dostatok energie z obnoviteľných zdrojov pre napájanie dvoch miliónov domácností.

Iberdrola tiež sľúbila investície do solárnych a veterných projektov, vrátane veternej elektrárne na mori East Anglia 3 na východnom pobreží. Ďalšie investície pôjdu do zeleného vodíka. Celková investícia sa môže ešte zvýšiť v prípade ďalších príležitostí v oblasti veternej energie na mori, dodala spoločnosť.

V posledných 15 rokoch Iberdrola investovala v Británii do elektrickej siete a výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov už takmer 30 miliárd libier. Vlani oznámila investičný plán na roky 2023 až 2025, v rámci ktorého sľúbila v Británii investovať 6,7 miliardy libier, z toho viac ako dve miliardy už investovala. Teraz tento program upravila a navýšila.