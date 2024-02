Na Slovensku spustili predaj novej generácie bionafty, môže pomôcť pri dekarbonizácii

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Jennifer Latuperisa Andresen

Skupina Eurowag spustila v Malackách predaj biopaliva HVO100 vyrobeného z rastlinných a živočíšnych tukov vrátane použitého kuchynského oleja. V najbližšom období môže toto palivo pomôcť pri dekarbonizácii dopravy, keďže znižuje uhlíkovú stopu až o 90 %. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol vedúci oddelenia alternatívnych palív Eurowagu Dávid Halász.

Z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) je Slovensko zatiaľ jediné, kde sa táto náhrada nafty predáva. V Česku by mala v ponuke pribudnúť v tomto roku, v Poľsku bude na toto palivo legislatíva pripravená tiež v tomto roku a zároveň by u našich severných susedov mala skupina Orlen dokončiť rafinériu. V Európe palivo vyrábajú spoločnosti ako Neste, Preem, Repsol a ENI, pričom najväčším výrobcom je práve fínska spoločnosť Neste.

„Ak sa dopravcovia rozhodnú, môžu začať znižovať emisie v podstate okamžite a s využitím existujúcich nákladných vozidiel so spaľovacím motorom bez potreby akýchkoľvek zásahov do vozidla. HVO100 tým odstraňuje zásadnú bariéru, ktorou je v prípade ostatných nízkoemisných a bezemisných palív nutnosť obrovských investícií do vozového parku,“ uviedol Halász. Toto palivo je kompatibilné s motormi emisnej triedy EURO 6, pričom na viečku nádrže by malo byť označenie XTL.

Nevýhodou bionafty HVO je jej vyššia cena a tiež potenciálny nedostatok surovín na jej výrobu pri zvýšenom záujme dopravcov. Používanie HVO tiež neovplyvní výšku mýta napríklad v Nemecku, kde už zohľadňujú aj množstvo vypúšťaného oxidu uhličitého (CO2).