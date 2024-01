Ceny ropy vzrástli o vyše 2 %: Cena Brentu prekročila 80 dolárov za barel

Foto: pixabay.com/McRonny

Ceny ropy sa po útlme na začiatku pondelkového obchodovania vrátili k rastu, pričom cena ropy Brent prekročila 80 USD za barel (159 litrov). Nálada na trhoch sa v poslednom období neustále mení, najnovšie ju smerom nahor posunulo extrémne chladné počasie v Severnej Amerike, ktoré sa pridalo k tlakom v dôsledku pokračujúcich bojov na Blízkom východe a Ukrajine.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s marcovým kontraktom dosiahla do 18.51 h 80,27 USD (73,71 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,71 USD (2,18 %).Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom, ktorý v pondelok exspiruje, dosiahla 75,35 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,94 USD (2,64 %).

„Geopolitické faktory sa postupne prepájajú a zvyšujú tlak na trh,“ povedal Phil Flynn, analytik z Price Futures Group, ktorý poukázal na vojnu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy, útoky jemenských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori, aj pokračujúcu vojnu Ruska voči Ukrajine. K tomu sa pridali extrémne mrazy v USA, ktoré zasiahli najmä produkciu v štáte Severná Dakota. Ten je tretím najväčším producentom ropy v rámci amerických štátov.