Ceny ropy sa vyvíjali opačným smerom, cena Brentu skĺzla pod 79 dolárov za barel

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/tekila918

Po výraznom raste v závere predchádzajúceho obchodovania sa situácia v piatok zmenila. Cena ropy Brent sa vrátila k poklesu, pričom skĺzla pod hranicu 79 USD za barel (159 litrov). Cena WTI síce pokračovala v raste, ten bol však iba minimálny. Náladu na trhoch ovplyvňujú protichodné faktory, na jednej strane geopolitické napätie a momentálne výpadky v produkcii ropy v niektorých oblastiach USA v dôsledku nepriaznivého počasia a na druhej očakávané vysoké zásoby komodity a obavy z oslabenia dopytu po rope zo strany Číny.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7:33 hod. SEČ 78,96 USD (72,61 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 14 centov (0,18 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom zaznamenala 74,11 USD/barel. v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o tri centy (0,04 %).

Vo štvrtok (18. 1.) sa cena ropy v obidvoch prípadoch zvýšila na záver obchodovania približne o 2 % a nahor smeruje aj za celý týždeň. Očakáva sa, že za týždeň dosiahnu ceny ropy rast o 1 až 2 %.

Pod predchádzajúci rast sa podpísali najnovšie odhady Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) o vývoji rastu dopytu po rope v tomto roku. Jej odhad však zaostal za prognózou rastu dopytu zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a, navyše, IEA očakáva, že trhy budú naďalej dostatočne zásobené, keďže produkcia v USA, Brazílii, Kanade a Guyane sa zvyšuje.