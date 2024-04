Vodiči verejnej dopravy odchádzajú pre neefektívnu pracovnú dobu

Ilustračné foto. Foto: TASR

Odliv vodičov a zamestnancov z oblasti verejnej dopravy je zapríčinený neefektívnou organizáciou pracovného času. Uviedla to v stredu predsedníčka Rady Odborového zväzu (OZ) KOVO Monika Benedeková na tlačovej konferencii s tým, že zamestnávanie vodičov z iných krajín nepovažuje za dobré riešenie.

„Už niekoľko rokov, asi od roku 2008, sa stretávame so sťažnosťami vodičov a zamestnancov na organizáciu pracovného času. Vodiči trávia na pracovisku naozaj veľmi veľa hodín, aj keď nie priamo výkonom práce, ale napríklad čakaním medzi spojmi či rôznymi prestávkami. Vedie to k tomu, že v tejto profesii môžeme hovoriť o ťažkom zosúlaďovaní pracovného a osobného života,“ uviedla Benedeková.

Vodiči by podľa nej mali byť súčasťou avizovaného skracovania pracovného času, aby v práci netrávili 16 a viac hodín. Nejde pritom len o potrebu finančných prostriedkov. „V prípade zamestnávateľov nie je niekedy motivujúce, aby pracovný čas vodiča organizovali efektívnejšie. Jednoducho, ak niekde vodič čaká 16 hodín a má to zaplatené, z ich pohľadu je to v poriadku,“ dodala predsedníčka rady.

Zamestnávanie cudzincov je zlé, ak neovládajú slovenský jazyk

Zamestnávanie cudzincov nepovažuje za dobré riešenie. Dôvodom je, že pre vodičov je dôležité ovládať slovenský jazyk. Cudzinci podľa nej nepoznajú právny poriadok SR, čím by mohlo dôjsť k porušovaniu ich práv.

„Jednými z opatrení, ktoré budú mať potenciál zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov, sú posilnenie kontroly a kapacít inšpektorátov práce, využívanie nových metód kontroly, dodržiavanie zákonov a právnych predpisov, ktoré upravujú pracovný čas v doprave,“ priblížila Benedeková.

Európska komisia tlačí na zelenšiu dopravu, ale o pracovných podmienkach vodičov nehovorí

Podpredseda Odborového zväzu dopravy v ČR Jan Slavík podotkol, že Európska komisia (EK) tlačí na zelenšiu dopravu. „Za nás je problémom to, že zelené autobusy vieme zabezpečiť, ale na kvalitné zázemie pre vodičov zrazu peniaze nezostávajú,“ vysvetlil s tým, že majú taktiež problémy s dĺžkou pracovného času či mzdovým hodnotením.

Cristina Tilling z Európskej federácie zamestnancov dopravy upozornila na to, že práca v doprave prestáva byť atraktívna. „Zvýšením mzdy by sme zatraktívnili aj túto pracovnú oblasť. Často dochádza k tomu, že vodiči musia využívať aj iné možnosti, ako si privyrobiť. Dochádza preto k zhoršeniu bezpečnosti v cestnej premávke ako takej,“ uzavrela.