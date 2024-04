Cestujúcich v Banskobystrickom kraji čakajú výrazné zmeny: Dajte si pozor, inak budete cestovať načierno!

Foto: Facebook/Banskobystrický samosprávny kraj

Dopravcovia v Banskobystrickom kraji avizujú viaceré zmeny. Niektoré sú podľa ľudí krokom vedľa a budú odrádzať cestujúcich, aby využívali autobusovú dopravu.

Dopravcovia v Banskobystrickom kraji upozorňujú na novinky, ktoré sa dotknú viacerých cestujúcich. Ak by ste si na to nedali pozor, mohlo by sa stať, že váš lístok by neplatil a vy by ste riskovali cestovanie načierno alebo s pokutou. Prípadne by ste si zaň museli zaplatiť dvakrát.

Banskobystrický kraj upozorňuje na zmeny v doprave

Banskobystrický kraj prešiel v roku 2024 na nový systém cestovania a kupovania cestovných lístkov, ktorý máva svoje výpadky aj v súčasnosti. Už od 1. mája 2024 vstupujú do platnosti dve zmeny, ktoré sa cestujúcim veľmi nepáčia.

„Vážení cestujúci, od 1. 5. 2024 nadobúda predplatný cestovný lístok platnosť najskôr 24 hodín po zakúpení. Ak si kúpite nový predplatný cestovný lístok napríklad v stredu o 17.05 hod., jeho platnosť začína v nasledujúci deň, t. j. štvrtok po 17.05 hodine,“ upozorňuje IDS BBSK na svojom Facebooku.

Druhou zmenou je platnosť kreditu v elektronickej peňaženke. Jeho platnosť by mala začínať tiež až do 24 hodín.

„Dobitím kreditu vám vieme garantovať jeho využitie. Nenechávajte si však prosím jeho dobíjanie na poslednú chvíľu. Aby ste ho mohli v autobuse pohodlne využiť, hoci vo väčšine prípadov je kredit naďalej pripísaný do pár minút,“ uvádza IDS BBSK vo svojom ďalšom príspevku.

Zmeny sa týkajú predplatných cestovných lístkov IDS Časovka a IDS Sieťovka, ako aj kreditu, ktoré si môžete zakúpiť cez e-shop IDS BBSK alebo v zákazníckom centre.

Ľudia sa pod príspevkami na sociálnej sieti začali sťažovať, že ide o krok vedľa. Podľa nich sa cestovanie v BB kraji posúva skôr do minulosti, než aby bolo jednoduchšie a dostupné pre všetkých. Integrovaný dopravný systém Banskobystrického kraja sa na sťažnosti snažil reagovať a priblížil, prečo k tejto zmene dochádza.

„Pri nákupe kreditu zbieha synchronizácia dát v odbavovacom zariadení u vodiča v hodinových intervaloch (a častejšie). Sú ale prípady, kedy môže byť kredit pripísaný neskôr, a to len výnimočne pri spojoch, ktoré sa nachádzajú v oblastiach, ktoré nie sú pokryté mobilným signálom a tým pádom sa informácia o dobití identifikátora nahrá do odbavovacieho zariadenia až potom, ako sa dostane do oblasti s dostatočnou mobilnou sieťou. Práve pre takéto prípady uvádzame dobu, ktorá môže trvať 24 hodín,“ upresnil IDS BBSK.

Aby ste predišli problémom alebo zbytočnému míňaniu za ďalší lístok, snažte sa túto dobu 24 hodín akceptovať a dodržiavať.

SAD Zvolen prechádza na modernejší systém

So zmenami prichádza aj ďalší dopravca v regióne a to Slovenská autobusová doprava Zvolen. Spoločnosť sa však snaží vylepšovať svoje systémy a na svojom webe upozorňuje na prechod na modernejší systém dopravných kariet.

Foto: SAD Zvolen

„Z tohto dôvodu žiadame všetkých držiteľov plastových dopravných kariet SAD Zvolen, aby do 30. septembra 2024 navštívili dopravnú kanceláriu SAD Zvolen v Banskej Bystrici alebo vo Zvolene z dôvodu bezplatnej technickej úpravy dopravných kariet na modernejší formát. Zmenu je potrebné vykonať na všetkých plastových dopravných kartách SAD Zvolen, aj tých, ktoré boli upravené v IDS BBSK na používanie v prímestskej autobusovej doprave,“ upozorňuje dopravca.

Neupravené karty nebudú po 30. septembri 2024 fungovať v autobusoch MHD Banská Bystrica a MHD Zvolen. Radšej preto nečakajte a čo najskôr požiadajte o ich bezplatnú výmenu.