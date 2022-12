Počet vyhlásených konkurzov klesol v novembri medziročne viac ako o tretinu

dnes 9:31 -

V novembri bolo na Slovensku vyhlásených 20 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a nebola povolená žiadna reštrukturalizácia. Medziročne sa počet konkurzov znížil o 37,5 %, vyplýva z analýzy správcu úverových registrov, spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau (CRIF SK). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet vyhlásených konkurzov klesol o 23,08 %.

"Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v novembri vyhlásený konkurz, bola spoločnosť BHK so sídlom v Žilinskom kraji. Poskytovala služby pohostinstiev a pracovalo v nej od 20 do 24 zamestnancov. Najväčší obrat, od piatich do šiestich miliónov eur, dosahovala spoločnosť AVV JOBS, ktorá sídli v Bratislavskom kraji a poskytovala poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

V minulom mesiaci bolo zároveň zastavených 11 konkurzných konaní pre nedostatok majetku a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 15 konkurzov. Zároveň sa začalo 16 nových konkurzných konaní. "Ani v novembri nebolo vydané rozhodnutie o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie. Stále tak platí skutočnosť, že od 17. júla 2022, keď nadobudli účinnosť ustanovenia zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadna firma nevyužila tento legislatívny nástroj," doplnila Marková.

Cieľom tejto legislatívnej normy je, aby dlžník riešil zlú finančnú situáciu ešte v čase, keď je možné predísť úpadku a následnému konkurzu, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti, udržať pracovné miesta a zachovať svoje know-how.

Počas posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených spolu 265 konkurzov, čo je takmer rovnaký počet ako v predchádzajúcom období (267 konkurzov). V období od decembra 2021 do novembra 2022 bolo povolených 26 reštrukturalizácií, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (23 reštrukturalizácií) je o 13,04 % viac. Od začiatku tohto roka do konca novembra 2022 bolo vyhlásených 244 konkurzov a bolo zatiaľ povolených 25 reštrukturalizácií.