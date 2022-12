Počet zahraničných turistov by mal v SR dosiahnuť úroveň... (2)

dnes 18:01 -

Turizmus: Počet zahraničných turistov by mal v SR dosiahnuť úroveň 65 % spred pandémieBratislava 2. decembra (TASR) - Počet zahraničných turistov by mal na Slovensku, ale aj vo svete do konca roka dosiahnuť úroveň 65 percent spred pandémie. Podľa odhadov cestovalo celosvetovo do zahraničia medzi januárom a septembrom 700 miliónov turistov. Je to viac ako dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2021. Uvádza to Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO). TASR o tom informovali z Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB).

V priebehu prvých deviatich mesiacov tohto roka dosiahol medzinárodný cestovný ruch 62-percentnú úroveň spred pandémie. Podľa expertov Svetovej organizácie cestovného ruchu naznačuje tento trend, že medzinárodný cestovný ruch by mal tento rok celosvetovo dosiahnuť 65 percent úrovne roka 2019.

"Náročné ekonomické prostredie vrátane neustále vysokej inflácie a cien energií, sťažené ruskou inváziou na Ukrajine, by mohli ovplyvniť tempo oživenia vo štvrtom štvrťroku a neskôr aj v roku 2023," skonštatovali experti zo Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) aj napriek tomu, že predpovedajú dosiahnutie 65-percentnej úrovne roka 2019.

Najmä Bratislava je dlhodobo závislá od zahraničných turistov. Pred pandémiou sa ich počet podľa BTB pohyboval na úrovni 70 percent, aktuálne ich je v porovnaní s domácimi návštevníkmi približne dvojnásobok.

Takmer štvornásobne viac ľudí ako počas minulého roka prespalo od začiatku roka do konca augusta v Bratislave. V auguste zaznamenali ich medziročný nárast o viac ako 80 percent. Do hlavného mesta SR prišli okrem Čechov, Rakúšanov, Nemcov aj návštevníci z Veľkej Británie a Spojených štátov amerických.