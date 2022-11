Financie z OP Slovensko pôjdu i na jasle a rodinné poradne

dnes 15:01 -

Rezortu práce sa podarilo uchovať objem finančných prostriedkov z eurofondov v rovnakej výške ako v minulom rozpočtovom období. Počas štvrtkovej tlačovej besedy v rámci konferencie s názvom Tvoríme lepšie Slovensko v Prešove to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Program Slovensko v Prešove predstavila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) za účasti eurokomisárov.

"V minulom rozpočtovom období to bolo 2,24 miliardy, teraz sú to vlastné zdroje, plus 2,27 miliardy. Spolu s ďalšími prostriedkami z ERDF, ktoré idú tiež na sociálnu politiku, je to ďalších plus 900 miliónov. Sme veľmi spokojní, že budeme mať dostatok prostriedkov na zachovanie všetkých dobrých programov, ktoré vďaka našej dohode s Európskou komisiou (EK) budeme môcť podporovať ďalej," povedal Krajniak.

Do nového programu zakomponovali podľa jeho slov i nové veci. "Napríklad 33 miliónov eur dáme do rozvoja jaslí na Slovensku, čo je veľmi dôležité pre zosúlaďovanie rodinného a pracovného života. Na Slovensku doposiaľ máme 3628 k dnešnému dňu miest v jasliach. Vďaka týmto peniazom z Európskej únie budeme môcť vytvoriť ďalších tisíc miest. Navyše, z Európskeho sociálneho fondu vieme použiť ďalších 40 miliónov na podporu zriaďovateľov jaslí, na podporu ich personálnych kapacít," priblížil Krajniak.

Ako ďalej povedal, v 46 regiónoch na Slovensku vzniknú bezplatné rodinné poradne pre kohokoľvek, kto bude chcieť pomôcť v akejkoľvek sfére svojho života.

"Či už je to jednotlivec, páry, partneri a manželia. Celkovo 33 až 50 percent rodinných vzťahov na Slovensku by sa dalo zachrániť, ak by títo ľudia mali prístup k dostupnému poradenstvu, najmä psychologickému, ale aj sociálnemu. V každej z týchto poradní budú k dispozícii traja psychológovia, dvaja sociálni pracovníci, právnik alebo špeciálny pedagóg a administratívna sila," vysvetlil Krajniak.

Kľúčové oblasti podpory v Programe Slovensko 2021 až 2027 sú Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko (1,9 miliardy eur), Zelenšie Slovensko (4,2 miliardy eur), Prepojenejšie Slovensko (2 miliardy eur), Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko (3,3 miliardy eur) a Európa bližšie k občanom (400 miliónov eur). Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý predstavuje sumu 441 miliónov eur. Zvyšné zdroje vo výške 410 miliónov eur sú určené na technickú pomoc.

Program Slovensko, na základe ktorého sa bude čerpať takmer 13 miliárd eur v novom programovom období, schválila slovenská vláda 28. júna 2022.