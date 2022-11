Súd v spore o desiatky miliónov eur rozhodol v prospech U. S. Steel Košice

dnes 15:01 -

V dlhoročnom spore o desiatky miliónov eur, ktoré si ako náhradu škody nárokuje americká firma ADAMS & Co., rozhodol krajský súd v prospech košických oceliarní U. S. Steel. Žalobu firmy zamietol súd ako nedôvodnú v celom rozsahu. TASR to v piatok potvrdila hovorkyňa Krajského súdu Košice Anna Pančurová.

V spore sa spoločnosť ADAMS & Co. domáhala náhrady škody za to, že firmy patriace do skupiny niekdajších Východoslovenských železiarní (VSŽ) mali podľa nej neoprávnene využívať jej know-how. V žalobe sa opierala o zmluvu o poskytnutí poradenských služieb ešte z roku 1997. Podľa odôvodnenia súdu však "žalobca nepreukázal, že právny predchodca žalovaných - spoločnosť VSŽ Oceľ, s. r. o., Košice porušila svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu jej zo zmluvy". Zároveň žalobca nepreukázal, že plnenie, ktoré mal na základe zmluvy poskytnúť, spĺňa kritériá pre know-how.

Rozhodnutie súdu, ktoré ešte nie je právoplatné, padlo 10. novembra. Informoval o ňom tento týždeň denník Korzár.

Košické oceliarne verdikt privítali. "Sme radi, že sa napokon ukázala neopodstatnenosť požiadaviek protistrany. Pre nás je neuveriteľné, že sa týmto súdy musia zaoberať vyše 23 rokov," reagoval pre TASR hovorca podniku Ján Bača.

Žalovanou stranou je popri U. S. Steel Košice spoločnosť Gratio Holdings so sídlom na Cypre, ktorá sa stala právnym nástupcom VSŽ. Žalobu podala poradenská firma registrovaná v americkom štáte Delaware ešte v roku 1999 proti vtedajšej spoločnosti VSŽ Oceľ. Žalovaná suma vtedy bola 9,6 milióna USD, ktorá ďalej rástla úrokmi z omeškania.

V marci 2017 krajský súd vyhovel návrhu žalobcu na zaistenie časti pozemkov U. S. Steel. Ich rozsah - viac ako 500 hektárov bol podľa americkej firmy adekvátny sume 47 miliónov USD (45,3 milióna eur), na ktorú vtedy narástla výška žalovanej sumy. Stalo sa tak pre "dôvodnú obavu" žalobcu, že prípadná exekúcia voči oceliarňam bude ohrozená vzhľadom na medializované informácie o ich chystanom predaji. Najvyšší súd (NS) SR však toto rozhodnutie zrušil.