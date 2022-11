Ceny ropy klesli o vyše 2 %, cena Brentu skĺzla pod 92 USD za barel

dnes 19:01 -

Ceny ropy klesli v stredu o viac než 2 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 92 USD za barel (159 litrov). Trhy ovplyvnili informácie, že dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba, ktoré boli v utorok (15. 11.) večer pozastavené, sa obnovili. Okrem toho náladu na trhoch ovplyvňuje aj pokračujúce zvyšovanie počtu nových prípadov nákazy koronavírusom v Číne. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 18.12 h SEČ 91,92 USD (88,28 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,94 USD (2,07 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 84,48 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,44 USD alebo 2,81 %.

Pôvodne ceny výrazne vzrástli, keď reagovali na správu o útoku na ropný tanker pri pobreží Ománu, ako aj pozastavenie dodávok ruskej ropy do časti strednej a východnej Európy cez ropovod Družba. Okrem toho ich podporili údaje z USA o výraznejšom než očakávanom poklese ropných zásob v Spojených štátoch. Tie sa podľa amerického ministerstva energetiky za minulý týždeň znížili až o 5,4 milióna barelov. Analytici pritom očakávali pokles iba o 440.000 barelov.

Neskôr však ceny klesli, keď maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó oznámil, že po pozastavení dodávok ruskej ropy cez Družbu boli tieto po niekoľkých hodinách v stredu obnovené.