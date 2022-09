Nadmerné zisky z energií sa musia vrátiť do krajín ich výroby

dnes 16:46 -

Slovensko bude na nadchádzajúcom stretnutí ministrov zodpovedných za energetiku presadzovať celoeurópske riešenie problému vysokých cien energií. Pokiaľ by však došlo k zdaňovaní nadmerných ziskov energetických firiem, bude presadzovať, aby sa tieto vrátili do krajín, kde bola energia vyrobená. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). V Bruseli bude Slovensko zastupovať štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek.

"Je potrebné nájsť európske riešenie, aby sme tú bublinu praskli. Ak nie, potom by sa muselo pristúpiť k tomu, že krajiny by si riešili všetko na lokálnej úrovni. Žiaľ, to by znamenalo do veľkej miery postupný rozpad prinajmenšom energetickej únie, ale aj Európskej únie," povedal Heger.

Ak by sa EÚ vydala cestou zdanenia nadmerných ziskov, Slovensko bude presadzovať prerozdeľovanie týchto prostriedkov naspäť do jednotlivých krajín. Energie totiž obchodujú na burze v Lipsku, kde z obchodu profitujú najmä veľkí obchodníci či banky.

"Nie sú to slovenské firmy. Ak by sme mali pristúpiť k zdaneniu nadmerných ziskov, čo je jedna z ciest, v takom prípade zisk, ktorý sa vyberie na úrovni EÚ, sa musí na európskej úrovni distribuovať späť do jednotlivých krajín. V opačnom prípade by sme na Slovensku skladali na zisky pre nejaké nemecké firmy. To nepripustíme," dodal Heger. Jedným z ďalších riešení je podľa premiéra návrh napríklad na zastropovanie cien emisných povoleniek.