Desať otázok, ktoré by ste si mali položiť pred tým, než sa rozhodnete pre pôžičku

Zobrať si akýkoľvek úver je zväčša záväzok na niekoľko rokov, preto treba v tomto ohľade postupovať zodpovedne a zvážiť všetky okolnosti. Navyše, v dnešných časoch, kedy rapídne dražejú všetky tovary a služby, je obozretnosť pri nakladaní s financiami ešte naliehavejšia.

1. Potrebujem si na toto naozaj požičať?

V prvom rade sa treba riadiť podľa úplne základného pravidla, podľa ktorého by životnosť tovaru alebo služby, na ktorú si požičiavame, mala byť určite dlhšia ako doba splácania. „Požičať si v dnešnej dobe vyššiu sumu trebárs na exotickú dovolenku určite nie je dobrým nápadom. Treba myslieť na to, že požičané peniaze budete musieť po návrate z dovolenky dlho splácať. Na druhej strane, zmysel dáva skôr požičať si napríklad na nutnú rekonštrukciu bytu či jeho zariadenia, ktoré vám bude následne slúžiť mnoho rokov,“ radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit, Miroslav Zborovský.

2. Akú sumu dokážem splácať?

Ďalším dôležitým faktorom je vedieť dobre odhadnúť svoje možnosti. Nepreceňujte sa a radšej sa vyhnite príliš vysokým záväzkom. Na jednu stranu si napíšte mesačný príjem domácnosti a na druhú pravidelné výdavky, ako sú nájom, energie, poistky, náklady na potraviny, dopravu, školské krúžky či bežné nákupy. Nezabudnite na nepravidelné, sezónne výdavky, ktoré vás čakajú v najbližšom období. Rozdiel v príjmoch a celkových nákladoch vám odhalí, čo si reálne môžete dovoliť.

3. Na akú dlhú lehotu si zobrať úver?

Dôkladne zvážte, koľko dokážete mesačne splácať a na koľko rokov pôžičku chcete. Nenechajte sa zlákať na príliš nízke splátky, u ktorých predpokladáte, že ich pri splácaní až tak nepocítite. Naopak, reálne zhodnoťte svoje možnosti a pokiaľ je to možné, radšej zvoľte vyššiu splátku, aj keby ste sa mali na čas uskromniť. V konečnom dôsledku bude váš úver o mnoho lacnejší. Dôležité je taktiež počítať s finančnou rezervou na nečakané výdavky.





4. Ako si vyberať poskytovateľa úveru?

Pri hľadaní najvýhodnejšej pôžičky treba brať do úvahy všetky benefity, ktoré vám váš výber môže priniesť. „Správnou voľbou finančnej inštitúcie, v ktorej si zoberiete úver, sa dá v konečnom dôsledku aj ušetriť. Určite nie je dobré zbytočne platiť poplatky za služby, ktoré konkurencia ponúka zadarmo, napríklad za vedenie účtu alebo kreditnú kartu, vďaka ktorej navyše môžete v budúcnosti dostávať percentá z nákupu späť na účet,“ hovorí ombudsman.

5. Pre koho sa rozhodnúť?

Každopádne si overte, či majú vytipované spoločnosti na poskytovanie pôžičiek oprávnenie. Pomôže vám zoznam Národnej banky Slovensky. Kto licenciu nemá a požičiava peniaze za poplatok, robí niečo ilegálne. Vo vlastnom záujme sa mu radšej vyhnite, ak sa nechcete dostať do veľkých problémov.

6. Je výška úroku to najdôležitejšie?

Určite je potrebné porovnávať viacero finančných produktov a detailne si prečítať všetky dostupné informácie. „Vyskúšajte si tiež výpočty úverov prostredníctvom online kalkulačiek. Prípadne si nechajte vytvoriť nezáväzné ponuky priamo u poskytovateľov. Keď už držíte v ruke niekoľko ponúk, myslite s ohľadom na zámer, na čo si chcete požičať. To prvé, na čo sa väčšina ľudí pozrie, je často úrok. Najnižšia hodnota nemusí nutne reprezentovať lepšiu ponuku,“ dopĺňa Miroslav Zborovský.

7. Viem čo je to RPMN?

Pri výbere daného úveru sa rozhodne odporúča brať do úvahy aj ročnú percentuálnu mierou nákladov, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s pôžičkou. Patrí sem napríklad poplatok za schválenie žiadosti, vedenie úverového účtu alebo poistné. Je vhodné nájsť najlepšiu ponuku pri úveroch s rovnakými parametrami, teda rovnakou sumou a rovnakou dobou splácania. RPMN v percentách ukazuje, koľko skutočne preplatíte.

8. Dávam si pozor na možné sankcie?

Čo každému v konečnom dôsledku môže pôžičku poriadne predražiť, sú prípadné sankcie. Hocikomu sa môže stať, že sa so splátkou omešká alebo sa dostane do neočakávaných finančných ťažkostí. Preto by mal každý sledovať aj to, čo nastane v tomto prípade. Niektoré spoločnosti majú sankčné poplatky nastavené veľmi prísne. Na trhu existujú aj pôžičky, kedy si ľudia môžu meniť v rámci vopred daných mantinelov výšku mesačných splátok. „V súčasnosti zaznamenávame trend nárastu záujmu ľudí o flexibilnú pôžičku práve vďaka tomu, že umožňuje zadarmo meniť mesačnú výšku splátok, odložiť ju alebo predčasne splatiť. Človek sa tak nemusí obávať, že ak sa mu krátkodobo znížia príjmy, nebude schopný plniť svoje záväzky, ale splátky si jednoducho zníži," vysvetľuje Luděk Jírů, generálny riaditeľ Home Credit ČR a SR.

9. Zohľadňujem skúsenosti iných aj rady odborníkov?

Pri výbere pôžičky vám môžu pomôcť aj rebríčky, ktoré pravidelne zverejňujú viaceré finančné portály. Tie totiž trh dlhodobo sledujú a môžu vám veľa napovedať. Spravidla osvedčeným ukazovateľom sú taktiež pozitívne referencie a osobné skúsenosti priateľov, príbuzných či kolegov.

10. Mám dostatok informácií, zbytočne sa neunáhlim?

S podpisom zmluvy nie je nutné sa uponáhľať, pred ním je dôležité si dôkladne prečítať podmienky úveru a všetky súvisiace dokumenty. „Ak niečomu nerozumiete, nebojte sa opýtať. Seriózni poskytovatelia vám všetko radi vysvetlia a nebudú vás do podpisu tlačiť. Prípadne preberte úplne všetky detaily s niekým, kto tomu rozumie lepšie,“ dodáva ombudsman Home Creditu Miroslav Zborovský.