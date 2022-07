Vývoj kurzov praje toto leto najmä dovolenkárom v Turecku či Maďarsku

dnes 9:46 -

Vývoj kurzov praje toto leto najmä dovolenkárom v Turecku, ale aj tým, ktorí sa vyberú do Maďarska alebo Škandinávie. Vyplýva to z analýzy ČSOB, ktorá sa pozrela na to, ako sa vyvíjali menové kurzy v úvode tohtoročnej dovolenkovej sezóny oproti vlaňajšku.

Niektorí Slováci sa v lete vyberajú za oddychom mimo krajín eurozóny. Vývoj kurzu tamojšej meny ovplyvňuje aj to, koľko v konečnom dôsledku minú za služby, stravovanie, pohonné látky alebo na iné výdavky. Ak sa totiž euru v porovnaní s menou používanou v dovolenkovej destinácii darí, môžu si dovoliť viac. Naopak, pri jeho oslabovaní si môžu za rovnakú sumu dovoliť menej ako napríklad pred rokom.

Euro sa voči českej korune podľa analýzy v porovnaní s júnom minulého roka oslabilo. To znamená, že za jedno euro dostane dovolenkár v prepočte menej českých korún ako vlani. Rozdiel je na úrovni 2,87 %. V prospech Slovákov sa medziročne výrazne zmenil kurz maďarského forintu, o 13,35 %. Analýza tiež konštatuje, že "skokanom" roka je spomedzi porovnávaných mien aj túto sezónu turecká líra. Kým vlani v júni dostal Slovák za jedno euro 10,38 TRY, tento rok je to 17,96 TRY (+73,02 %).

Všetko zároveň nasvedčuje tomu, že táto letná sezóna bude poslednou, keď ešte bude treba pri ceste do Chorvátska počítať s výmenou eur za kuny. Už od januára 2023 by sa malo stať ďalšou krajinou eurozóny platiacou jednotnou európskou menou, čo dovolenkárom na budúce leto ušetrí prepočítavanie. Euro sa voči chorvátskej kune oproti vlaňajšku posilnilo o 0,4 %, vďaka čomu dovolenkári v tejto krajine ušetria.

Oproti vlaňajšku sa však euro oslabilo voči menám exotických ázijských destinácií. Menej ako vlani tak dostanú dovolenkári v prepočte za jedno euro v Thajsku (-2,48 %), na Filipínach (-2,21 %) aj v Indonézii (-10,2 %). Stále však podľa analýzy ide o krajiny so spravidla výrazne nižšou cenovou hladinou ako na Slovensku, a to aj po týchto zmenách kurzu.