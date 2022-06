Rusko uhradilo záväzky dolárových eurobondov v rubľoch, vec považuje za vybavenú

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 16:22 -

Ministerstvo spresnilo, že ide o platby k eurobondom splatným v rokoch 2027 a 2047. "Svoje záväzky voči obsluhe štátneho dlhu Ruskej federácie si tak ministerstvo bezo zvyšku splnilo," uviedol úrad.

Prezident Vladimír Putin v stredu podpísal dekrét, ktorý umožňuje využiť dočasné procedúry, ktorej zmyslom je splniť zahraničné záväzky Ruska. Krajina je kvôli západným sankciám na pokraji vynútenej platobnej neschopnosti, a hoci peniaze na úhradu záväzkov voči zahraničným veriteľom má, kvôli sankciám ich nemôže prevádzať tak ako v minulosti.

Rusko čelí bezprecedentným sankciám za to, že vo februári jeho vojská napadli Ukrajinu. Európske krajiny potom urýchlili snahu zbaviť sa závislosti na ruských energiách, zatiaľ čo ďalšie štáty a firmy obmedzili vzťahy s Ruskom na minimum, prípadne ich úplne prerušili. Súčasťou sankcií je aj vyradenie kľúčových ruských bánk z globálneho finančného systému.

Ruské ministerstvo financií uviedlo, že prechádza na postup ustanovený v Putinovom dekréte. Znamená to, že platby úrokov bude v rubľoch odosielať do centrálneho depozitára, z ktorého sa budú sumy postupne distribuovať držiteľom dlhopisov. Záležať bude vždy na konkrétnych sankciách a byrokratickej záťaži, ktorá sa ku konkrétnemu investorovi vzťahuje.

Držitelia eurobondov, ktorých vlastnícke práva obmedzuje ruský finančný systém, dostanú zaplatené v rubľoch. Investorom, ktorým peniaze kvôli protiruským sankciám nemožno previesť, budú sumy pripísané na zvláštny účet v rubľoch v centrálnom depozitári.

"Aby sme zaistili úplný súlad so záväzkami voči eurobondom, ku ktorým sa Ruská federácia zaviazala, budú peniaze z tohto účtu viazané podľa súčasného trhového výmenného kurzu nominálnej meny, a to až do okamihu faktického vysporiadania s držiteľmi," uviedlo ministerstvo financií. Investori si budú musieť otvoriť účet v rubľoch, aby peniaze dostali.