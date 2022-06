Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:31 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 24. týždni 2022:Frankfurt nad Mohanom 13. júna - Eurozóna sa vyhne recesii a jej rast sa po dosiahnutí dna v 2. štvrťroku v nasledujúcom 3. kvartáli zrýchli. Ukázal to v pondelok aktuálny prieskum Európskej centrálnej banky (ECB). Analytici, ktorí sa ho zúčastnili, predpovedajú, že ekonomika eurozóny v 2. štvrťroku 2022 vzrastie o 0,1 % a v 3. aj vo 4. štvrťroku sa jej rast zrýchli na 0,4 %.Frankfurt nad Mohanom 15. júna - Rada guvernérov ECB sa v stredu nečakane stretla na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom rokovala o spôsobe, ako pri postupnej normalizácii menovej politiky čeliť riziku "nerovnomernej transmisie tejto normalizácie". ECB chce zabrániť prudkému zvýšeniu rizikových prirážok na dlhopisy zadlženejších krajín eurozóny.

Hlavným dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia bolo, že výnosy 10-ročných talianskych štátnych dlhopisov v utorok (14. 6.) vyskočili na 4,27 %, čo bolo najviac od začiatku roka 2014, a dostali sa o 250 bázických bodov nad výnosy referenčných 10-ročných nemeckých dlhopisov.Washington 15. júna - Americká centrálna banka (Fed) sprísnila menovú politiku najagresívnejšie za 28 rokov, aby spomalila infláciu. Menový výbor (FOMC) v stredu zdvihol kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov do pásma 1,50 % až 1,75 %. To je najprudšie zvýšenie kľúčovej sadzby od roku 1994.

Fed tiež signalizoval, že v priebehu tohto roka bude pokračovať v cykle sprísňovania menovej politiky, pričom rast sadzieb bude prudší, než sa predpokladalo. Dôvodom je inflácia, ktorá sa v máji opäť zrýchlila a dostala sa na najvyššiu úroveň od decembra 1981.Londýn 16. júna - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) vo štvrtok zvýšila svoju kľúčovú sadzbu o 25 bázických bodov na 1,25 %. Zároveň predpovedala, že inflácia v Spojenom kráľovstve v tomto roku dosiahne vrchol na úrovni 11 %.Káhira 16. júna - Izrael by mal v budúcnosti dodávať skvapalnený plyn (LNG) do Európy cez Egypt. Počas návštevy šéfky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej v Káhire podpísali ministri oboch krajín predbežnú dohodu. Za európsku stranu ju podpísala eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová.Luxemburg 16. júna - Ministri financií eurozóny podporili žiadosť Chorvátska o prijatie eura. Chorvátsko tak zdolalo ďalšiu prekážku a od začiatku budúceho roka sa tak zrejme stane 20. členom eurozóny. Európska komisia už 1. júna uviedla, že Chorvátsko je pripravené prijať euro k 1. januáru 2023. Po schválení ministrami financií chorvátske členstvo v eurozóne ešte musia na budúci týždeň odobriť lídri EÚ.Rím 16. júna - Rusko znížilo dodávky plynu do viacerých európskych krajín, vrátane Talianska aj Nemecka. Európske ceny zemného plynu v dôsledku toho vo štvrtok pokračovali v prudkom raste.

Gazprom už v stredu oznámil, že od štvrtka ešte viac obmedzuje dodávky do Nemecka cez plynovod Nord Stream. Od štvrtkového rána má cez plynovod denne prúdiť maximálne 67 miliónov kubických metrov (m3) plynu. Gazprom predtým v utorok (14. 6.) oznámil redukciu maximálneho objemu dodávok cez plynovod Nord Stream o 40 % na približne 100 miliónov m3 z pôvodných 167 miliónov m3.Ženeva 17. júna – Svetová obchodná organizácia (WTO) v piatok skoro ráno schválila sériu dohôd o dotáciách na rybolov, potravinovej bezpečnosti a vakcínach proti ochoreniu COVID-19. Dohody sa podarilo dosiahnuť po piatich dňoch rokovaní na konferencii ministrov, ktorá bola testom toho, či má organizácia stále svoju úlohu pri riešení veľkých globálnych problémov.Luxemburg 17. júna - Medziročné tempo inflácie v eurozóne sa v máji zrýchlilo na 8,1 % zo 7,4 % v apríli. V celej EÚ dosiahlo 8,8 %, čo je nárast z aprílových 8,1 %. Dôvodom bolo najmä zdraženie cien energií. Spresnené údaje v piatok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.New York 18. júna - Wall Street uzavrela uplynulý týždeň zmiešane. Širší index S&P 500 má za sebou aj napriek miernemu piatkovému (17. 6.) posilneniu najhorší týždeň od roku 2020.

Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok uzavrel s mínusom 0,13 % na 29.888,78 bodu. Za celý týždeň stratil 4,8 %. Širší index S&P 500 v piatok vzrástol o 0,22 % na 3674,84 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,43 % na 10.798,35 bodu. Za celý týždeň však S&P 500 padol o 5,8 %, čo bolo jeho najprudšie oslabenie od marca 2020, Nasdaq klesol o 4,8 %.