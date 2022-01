Inflácia v eurozóne nebude taká prechodná, ako sa pôvodne čakalo

dnes 16:31 -

Vysoká miera inflácie v eurozóne nebude podľa všetkého iba prechodným javom, ako sa predpokladalo ešte pred niekoľkými mesiacmi a je možné, že tohtoročný rast spotrebiteľských cien súčasné odhady prekoná. Povedal to vo štvrtok viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos.

Miera inflácie v eurozóne dosiahla v decembri 5 % oproti 4,9-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci, uviedol minulý týždeň štatistický úrad Eurostat v rýchlom odhade. Decembrová hodnota inflácie tak predstavuje nový rekord a iný vývoj, než sa čakalo. Analytici totiž počítali so spomalením inflácie na 4,7 %.

"Inflácia nebude taká prechodná, ako sa predpokladalo iba niekoľko mesiacov dozadu," povedal Luis de Guindos na podujatí organizovanom bankou UBS. Dodal, že náklady na energie pravdepodobne zostanú na vysokej úrovni a problémy v dodávateľských reťazcoch budú ďalej zvyšovať tlak na ceny.

V dlhodobejšom horizonte sa však riziká javia vybalansované, dodal de Guindos s tým, že v rokoch 2023 a 2024 by sa miera inflácie mala dostať tesne pod 2 %. To je aj odhad ECB, podľa ktorej sa v rokoch 2023 a 2024 inflácia vráti pod 2-percentný inflačný cieľ, a to bez sprísnenia menovej politiky.

Niektorí bankári sú však skeptickejší a varovali, že inflácia by sa mohla udržať nad inflačným cieľom omnoho dlhší čas. Poukazujú najmä na tlak na rast miezd spôsobený zvyšovaním cien.