ECB sa musí pripraviť na vyššiu infláciu

Miera inflácie v eurozóne koncom budúceho roka pravdepodobne klesne späť pod 2 %. Ale Európska centrálna banka (ECB) by sa mala pripraviť aj na menej priaznivý scenár a vyvarovať sa dlhých politických záväzkov, keďže v eurozóne prevládajú riziká, ktoré ohrozujú rast. Uviedol to v utorok člen Rady guvernérov a šéf holandskej centrálnej banky Klaas Knot.

Inflácia v eurozóne minulý mesiac vzrástla nad 4 %, čo je viac ako dvojnásobok cieľovej 2-percentnej úrovne ECB. Banka však odbila výzvy na sprísnenie politiky. Argumentuje, že za rastom cien sú prechodné sily a inflácia v nadchádzajúcich rokoch klesne pod jej cieľovú hranicu.

Knot, konzervatívny člen Rady guvernérov, poukázal tiež na „prevažne prechodné“ cenové tlaky, ale varoval, že niektoré z dočasných faktorov môžu trvať dlhšie, než sa očakáva. Knot to uviedol v rámci panelovej diskusie organizovanej bankou UBS a len niekoľko týždňov predtým, ako má ECB rozhodnúť o ukončení programu pandemických stimulov v hodnote 1,85 bilióna eur. Banka pravdepodobne zváži rozšírenie ďalších nástrojov na podporu ochabujúcej ekonomiky.

V rámci tohto kľúčového rozhodnutia by ECB nemala prijať príliš dlhé záväzky, pretože trvalejšia vyššia inflácia by si mohla vyžadovať politické opatrenia skôr, ako si niektorí aktuálne myslia, upozornil Knot. „Nemôžeme prijímať dlhotrvajúce bezpodmienečné záväzky, ktoré by nakoniec mohli byť nezlučiteľné s tým, ako sa vyvíja inflačný výhľad,“ povedal.

Keď sa núdzové nákupy v marci budúceho roka skončia, hlavným nástrojom banky by mal byť menej flexibilný program nákupu aktív. A ECB by si mala nechať otvorené dvere pre zvyšovanie aj znižovanie objemu nákupu dlhopisov v rámci tohto systému, argumentoval Knot.

Efekt zvyšovania daní a rastu cien ropy skutočne pominú, povedal Knot, ale prekážky v dodávateľskom reťazci a ďalšie zvyšovanie cien energií môžu udržať inflačný tlak.

„Tieto prechodné tlaky nie sú nevyhnutne krátkodobé,“ povedal Knot. „V skutočnosti sme si uvedomili, že inflačné tlaky z týchto zdrojov trvajú dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo.“

Mzdy by tiež mohli rásť rýchlejšie, ako sa doteraz predpokladalo, najmä ak súčasný nápor inflácie bude trvať dlhšie a firmy tomu začnú prispôsobovať svoju mzdovú politiku.

Knot sa však aj napriek tomu domnieva, že je „veľmi nepravdepodobné, že by sa na budúci rok splnili podmienky na zvýšenie úrokových sadzieb“. Jeho slová sa zhodujú s vyhláseniami iných členov ECB minulý týždeň.