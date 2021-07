Po 16 rokoch vyšiel ucelený Turistický atlas Slovenska aj v anglickom jazyku

dnes 16:46 -

Po 16 rokoch vyšiel podrobný ucelený Turistický atlas Slovenska a využiť ho môžu i zahraniční turisti, keďže druhé vydanie je prvýkrát v histórii aj v anglickom jazyku. Jednotlivé mapové listy má možnosť turista vymieňať si podľa aktuálnosti. TASR o tom informovala Andrea Farkašová zo spoločnosti CBS v Kynceľovej, kurátorka Slovenského múzea máp.

Turistami dlhoočakávaný Turistický atlas Slovenska je v mierke 1:50 000 a turistom umožňuje rýchlejšie a presnejšie plánovanie výletov. Zostavilo ho vydavateľstvo turistických máp z Kynceľovej, ktoré je nástupcom bývalého Vojenského kartografického ústavu v Harmanci, v spolupráci s Klubom slovenských turistov a cykloklubom. Atlas zahŕňa nielen zobrazenie turistických a cykloturistických trás, ale i súradnicový systém WGS-84, podporu prístrojov GPS, špeciálne medzinárodné trasy, pútnické cesty a užitočné informácie o turistike a cykloturistike. Komplexnosť a vizuálnu stránku tohto diela dotvárajú fotografie z jednotlivých regiónov Slovenska.

„Prvé vydanie Turistického atlasu Slovenska vzniklo v roku 2005 ešte v Harmanci. Kartografická výroba legendárnych turistických máp bola navzdory nepriaznivej ekonomickej situácii a ukončeniu činnosti výroby máp až do roku 2017 značne utlmená. Súhrnným dielom je aktualizované druhé vydanie Turistického atlasu Slovenska prvýkrát aj v anglickom jazyku,“ uviedla Farkašová.

„Návštevníci, zákazníci či známi sa dlho pýtali na to, kedy bude druhé vydanie turistického atlasu. Po takmer štyroch rokoch intenzívnej aktualizácie celého Slovenska sme sa ho teda rozhodli vydať. Je to zavŕšenie ohromnej produkcie veľkého tímu ľudí,“ konštatoval vydavateľ máp Milan Paprčka.

Keď pôjde turista do terénu, nemusí celý atlas brať so sebou. Pozostáva zo samostatne vyberateľných listov, ku ktorým je určené plastové púzdro so šnúrkou. Podľa Paprčku aj v dobe GPS navigácií a turistických aplikácií je o papierové mapy stále záujem, keďže na samotné naplánovanie túry sú prehľadnejšie. „Nevybijú sa im baterky a nestratia nikdy signál,“ dodal.