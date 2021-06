Koľko dať deťom vreckové? Deväť dôležitých rád o finančnom vzdelávaní detí

Zdroj: Swiss Life Select

Foto: getty images

dnes 1:54 -

Vreckové je na jednej strane prostriedok na plnenie detských snov. Znamená to ale aj vzdelanie, pretože váš potomok sa naučí narábať s peniazmi. Vreckové pripravuje deti a mladých ľudí na výzvu súčasnej spoločnosti a na to, ako sa vysporiadať so súkromným zabezpečením.

Správny spôsob narábania s peniazmi by sa však nemal začať až s prvou výplatou pripísanou na účte. Je dôležité naučiť narábať s peniazmi už malé deti. Koľko si musia odložiť, aby sa splnili sny? Ako dlho trvá, kým si môžu dovoliť kúpiť novú počítačovú hru? Ako dlho si musia odkladať, aby si vo vyššom veku mohli vyraziť na krátky výlet alebo aby si mohli zariadiť svoj prvý byt?

Aby si to deti a mladí ľudia dokázali uvedomiť, prinášame vám deväť užitočných rád o vreckovom.

1. Dajte im primeranú sumu

V zásade by mala byť výška vreckového závislá od rodinného rozpočtu a veku detí. Nasledujúci prehľad spoločnosti Budget Advice Switzerland vám pomôže zorientovať sa v tejto téme.

Aké vreckové dať deťom podľa veku





2. Začnite čo najskôr

„Začnite deti finančne vzdelávať čím skôr. Najneskôr však vtedy, keď vaše dieťa vloží pod vankúš prvý mliečny zub a bude mať radosť z pár mincí, ktoré mu priniesla zúbková víla. V opačnom prípade sa môže stať, že vaše ratolesti peniaze utratia skôr, ako pochopia všetko dôležité o svete financií,“ radí Annamaria Lusardi, riaditeľka Global Financial Literacy Excellence Center na Univerzite Georgea Wahingtona.

3. Rozprávajte sa o vreckovom

Deti a mladí ľudia by mali pochopiť, že vreckové nie je iba „prostriedok na plnenie želaní“. Preto sa s nimi pravidelne rozprávajte, prečo by sa mali starať o svoje peniaze. Prečo je niekedy lepšie šetriť, ako minúť všetko okamžite? Ukážte im, ako si šetriť na vodičský preukaz alebo svoje vlastné vzdelanie. Ujasnite si, že aj vy musíte šetriť, aby ste si mohli niečo dovoliť.

4. Ukážte deťom dôležitosť sporenia

Zdôrazňujte deťom dôležitosť sporenia. Motivujte potomkov tým, že im dáte extra vreckové, ak v sporení dosiahnu dohodnutý cieľ. Toto im pomôže pochopiť princíp zloženého úročenia.





5. Odmena za domáce práce

Bez práce nie sú koláče. Peniaze nepadávajú z bankomatu len stlačením tlačidla. Musíte mať mzdu, aby ste si mali čo vybrať. A toto je to, čo musia deti pochopiť. Malú časť vreckového môže tvoriť „mzda“ za menšie domáce práce, ako napríklad umývanie riadu či vynášanie odpadkov. Takto deti pochopia, že práca si vyžaduje disciplínu, ale vďaka mzde sa to oplatí.

6. Jednoznačné rozdelenie nákladov

Dohodnite sa s deťmi, čo si musia z vreckového platiť sami. Takýmto spôsobom ich naučíte rozdeliť si peniaze, aby si časť mohli šetriť na to, aby mohli svoj detský život žiť podľa vlastných predstáv. Je ale mimoriadne dôležité, aby ste vreckové platili včas a pravidelne, aby sa na peniaze od vás mohli potomkovia spoľahnúť.

7. Netrastejte odobratím vreckového

Vďaka pravidelne vyplácanému vreckovému, by sa mali deti naučiť vystačiť si s pevným rozpočtom a dobre si ho rozdeliť. Ak nemôžu spoľahlivo disponovať so svojimi peniazmi, bude to kontraproduktívne. Nevyplatenie vreckového by ste preto nemali používať ako trest.

8. Nevyplácajte zálohu

Dôležitou súčasťou finančného vzdelávania je aj časť, v ktorej sa deti poučia zo svojich chýb. Preto im neplaťte žiadne zálohy, radšej s nimi diskutujte o tom, čo sa stalo s plánovaním ich rozpočtu.

9. Zaveďte mzdu pre mladých

Mzdu pre mladých zaveďte po 15. roku. S vyplatenou mesačnou sumou tak mladí preberú zodpovednosť za lístky na vlak, kaderníctvo, oblečenie a ďalšie náklady súvisiace s ich životom. Mladí sa tak naučia dobre rozdeľovať svoje peniaze.