Investície do inovácií sú investíciou do budúcnosti Slovenska

Slovenský investičný holding M-MARKET, a.s. investuje prostredníctvom svojej štruktúry do troch perspektívnych slovenských technologických start-upov. Spoločným menovateľom činností GA Drilling, SEAK a eRobot je inovatívny prístup k ochrane životného prostredia prostredníctvom chytrých technológií.

V oblasti biznisu je každá kríza považovaná aj za príležitosť a čas pre inovatívne, distruptívne riešenia. Dôkazom sú napríklad vývoj vakcín a pokroky v sektore starostlivosti o zdravie. Do popredia sa počas pandemického obdobia dostala i problematika trvalej udržateľnosti. Stále viac spoločností dnes považuje udržateľnosť a environmentálnu zodpovednosť za rovnako významné ako samotné produkty a služby.

„Cieľavedomú ochranu a zodpovedný prístup k environmentálnemu prostrediu v ktorom sa dnes nachádzame považujeme za nevyhnutnosť, ktorá pomôže zachovať udržateľnosť tohto krehkého prostredia pre ďalšie generácie, pre naše deti. Som hrdý, že na Slovensku máme množstvo šikovných firiem, ktorých poslanie je v súlade s touto filozofiu,“ uviedol predseda predstavenstva a prezident slovenskej spoločnosti M-MARKET, a.s. Marian Šufliarsky a konkretizuje: „Slovensko je stále vnímané ako „montážna dielňa pre automobily“. Pritom máme globálny inovatívny potenciál v iných oblastiach. Špičkovej zákazkovej strojárenskej výrobe alebo oblasti environmentálne prívetivých riešení, ktoré reprezentujú GA Drilling, SEAK a eRobot. Investície do týchto troch start-upov považujeme za strategické investície do budúcnosti.“

Čím sa tri perspektívne start-upy zaoberajú?

GA Drilling prináša chýbajúci element do množiny obnoviteľných zdrojov. Geotermálna energia je jediným zdrojom čistej a stabilnej energie, ktorá je dostupná non-stop. Zabezpečuje uhlíkovo-neutrálnu budúcnosť. Je ideálnym riešením pre lokálny, nezávislý zdroj elektrickej energie, vykurovania, čistej vody a produkcie potravín. https://www.gadrilling.com/sk/

Seak sa zaoberá efektívnym systémom riadenia osvetlenia pre inteligentné mestá a obchodné a priemyselné budovy. Pomocou automatizovaných programov inteligentného (smart) stmievania LED svietidiel je možné ušetriť 40%-70% energie oproti konvenčným svietidlám. Okrem riadenia osvetlenia poskytujú Seak produkty aj konektivitu pre nabíjačky elektrických vozidiel a iné zariadenia internetu vecí (IoT). http://www.seakenergetics.com/sk

eROBOT pôsobí v oblasti robotiky a Priemyslu 4.0. Počas nasledujúcich 10 rokoch príde až k päťnásobnému nárastu počtu robotov. Ich najväčšou slabinou je postupné znehodnocovanie mazív v prevodových moduloch, ktoré umožňujú plynulý pohyb ich pohyblivých častí. Olej skončil ako environmentálny odpad. Vďaka priekopníckemu riešeniu eROBOT sa olej stáva znovu použiteľným. eROBOT postupne vyvíja riešenia na báze umelej inteligencie (AI), ktoré pomôžu pri autonómnej údržbe. https://www.erobot.sk/sk/

„Veríme, že investície do perspektívnych technológií a riešení vyvinutých na Slovensku budú ďalším impulzom pre rozvoj znalostnej ekonomiky , inovačného potenciálu a zachovania environmentu našej krajiny,“ povedal Marian Šufliarsky.

M-MARKET, a.s. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity. https://www.m-market.sk/