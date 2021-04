Bojkot si nevšímajte, Číňania milujú európske výrobky

Zdroj: bloomberg

„Musíte to jednoducho nechať tak, nevšímať si to, kým to neodznie, a potom sa znova vrátiť,“ uviedol predseda komory Jörg Wuttke pre Bloomberg TV. „Čínski zákazníci milujú európske výrobky a značky, takže Myslím, že to bude rovnako platiť aj pre textil. “ Tak znela odpoveď Wutkkeho, namiesto toho, aby komora ponúkla preskúmanie údajného porušovania ľudských práv v Číne.

Spoločnosť H&M za vyhlásenie rýchlo odsúdila Komunistická liga mládeže a Ľudová oslobodenecká armáda, Apple a Baidu Maps okamžite vylúčili H&M zo svojich služieb. V menších mestách dokonca zatvorili obchody H&M. Hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničia Hua Chunying sa počas utorňajšieho pravidelného tlačového brífingu v Pekingu vyhla otázke, či vláda stojí za bojkotmi H&M a ďalších spoločností. „Čínski spotrebitelia majú slobodu voľby,“ cituje hovorkyňu Bloomberg.

Minulý týždeň sa dostali pod paľbu aj spoločnosti Nike a Adidas, kvôli tomu, že dávnejšie tvrdili, že nebudú využívať prácu z regiónu pre podobné obavy z nútenej práce.





Príspevok Pekingského denníka pre mládež na oficiálnej stránke Weibo vo štvrtok poznamenal, že zahraničné značky odevov vrátane značiek Zara a Adidas patriacich pod Inditex sa už predtým zmienili o bojkote bavlny zo Sin-ťiangu.

„Ak budete bojkotovať bavlnu zo Sin-ťiangu , my budeme bojkotovať vás. Buď Adidas opustí BCI, alebo opustí Čínu," napísal jeden z používateľov internetu.



Bulvárny denník komunistickej strany The Global Times poznamenal, že Španielsky Inditex, majiteľ spoločnosti Zara, „potichu odstránil“ vyhlásenie o Sin-ťiangu zo svojich webových stránok v angličtine a španielčine.

Používatelia internetu sa medzitým zamerali aj na iniciatívu Better Cotton Initiative (BCI), skupinu propagujúcu udržateľnú produkciu bavlny, ktorá v októbri uviedla, že s odvolaním sa na obavy v oblasti ľudských práv pozastavuje schvaľovanie bavlny pochádzajúcej zo Sin-ťiangu. Členmi BCI sú Nike, Adidas, H&M a japonský Fast Retailing. Región Sin-ťiang dodáva asi 80 % čínskej bavlny.

Čína medzitým minulý týždeň potrestala EÚ zoznamom odvetných sankcií týkajúcich sa problému Sin-ťiangu, zamerala sa na 10 jednotlivcov a štyri subjekty vrátane Mercatorovho inštitútu pre čínske štúdie, kde je v rade aj Jörg Wuttke. V utorok Wuttke uviedol, že zatiaľ čo čínsky trh minulý rok „zachránil“ mnoho spoločností, keď sa krajina dostala z pandémie, „v súčasnosti existuje tento druh politického tlaku“.