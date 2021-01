Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 4. týždniPeking 25. januára - Priame zahraničné investície (PZI) vo svete klesli v minulom roku o viac než 40 %, pod čo sa výraznou mierou podpísal prepad v Spojených štátoch. Naopak, investície do Číny vlani vzrástli a ázijská krajina v tejto oblasti prvýkrát USA predstihla. Poukázala na to správa o vývoji priamych zahraničných investícií vo svete za rok 2020, ktorú zverejnila Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD). Priame zahraničné investície vo svete dosiahli podľa UNCTAD v minulom roku približne 859 miliárd USD.Washington 26. januára - Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva tento rok rast svetovej ekonomiky o 5,5 %. V porovnaní s predchádzajúcou prognózou z jesene to predstavuje zlepšenie odhadu o 0,3 percentuálneho bodu. Lepší vývoj ekonomiky, než pôvodne predpokladal, stanovil fond najnovšie aj za minulý rok.Brusel 26. januára - Európska komisia (EK) v utorok v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ schválila druhý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu na podporu výskumu a inovácií v hodnotovom reťazci batérií. Projekt s názvom "European Battery Innovation" spoločne pripravili a oznámili Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Dvanásť členských štátov poskytne v nasledujúcich rokoch financovanie až do výšky 2,9 miliardy eur, pričom sa očakáva, že verejné financovanie pritiahne ďalších 9 miliárd eur súkromných investícií.Tokio 28. januára - Japonská automobilka Toyota Motor vlani pri predaji predbehla nemecký koncern Volkswagen (VW). Prvýkrát za päť rokov sa tak stala najväčším predajcom áut na svete. Pokles odbytu v dôsledku pandémie nového koronavírusu zasiahol totiž silnejšie jej nemeckého rivala. Toyota vo štvrtok uviedla, že globálny predaj celej skupiny vlani klesol o 11,3 % na 9,528 milióna vozidiel. Odbyt skupiny Volkswagen sa pritom v roku 2020 znížil o 15,2 % na 9,305 milióna áut.Washington 28. januára - Tempo rastu ekonomiky USA sa na konci vlaňajška výrazne spomalilo. Za celý rok 2020 zaznamenala najprudší pokles za 74 rokov. Dôvodom bola pandémia nového koronavírusu.

V poslednom kvartáli 2020 sa hrubý domáci produkt (HDP) medziročne zvýšil o 4 % po prudkej expanzii o 33,4 % v 3. štvrťroku, uviedlo americké ministerstvo obchodu vo svojom prvom odhade. Za celý rok 2020 HDP klesol o 3,5 %, čo bola najhoršia kontrakcia v USA od roku 1946, keď HDP padol o 11,6 %.Berlín 29. januára - Tempo expanzie nemeckej ekonomiky sa na konci minulého roka prudko spomalilo. Dôvodom boli protipandemické opatrenia prijaté na spomalenie šírenia nového koronavírusu. Hrubý domáci produkt (HDP) v poslednom štvrťroku 2020 medzikvartálne stúpol o 0,1 % po náraste o 8,5 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis. Za celý rok 2020 si najväčšia európska ekonomika pohoršila o 5 %, čo bola jej najprudšia kontrakcia od globálnej finančnej krízy v rokoch 2008 a 2009.Brusel 29. januára - Európska komisia (EK) v piatok rozhodla o predĺžení dočasného právneho rámca na poskytovanie štátnej pomoci do 31. decembra 2021. Cieľom právneho rámca z marca 2020 je podporiť hospodárstvo členských krajín EÚ po dosahoch spôsobených koronakrízou.