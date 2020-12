dnes 16:31 -

Vyjadrenie: J. Žitňanská: Je neprijateľné, aby sa tí, čo sa majú starať o najzraniteľnejších, dopúšťali zneužívania a týrania

Bratislava 21. decembra (TASR) - Poslankyňa NR SR a predsedníčka Výboru pre sociálne veci Jana Žitňanská sa dnes na základe reportáže Televízie Markíza v rámci večerných Televíznych novín dňa 20.12.2020 o prípade neakceptovateľných podmienok, v akých žijú klienti OZ Teplo Domova v obci Hronovce obrátila na starostu obce, regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, ako aj na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Polícia SR - Nitriansky kraj uvádza, že počas domovej prehliadky v priestoroch zariadenia sa vnútorná teplota v izbách 16.12. pohybovala od 8,4 do 18,4 stupňov Celzia, v miestnostiach bol neporiadok, zápach, hmyz, plesne na stenách a stropoch a zvieracie exkrementy v interiéri. Umiestnené osoby, z ktorých jedna bola imobilná, nemali dostatok jedla, hygienu a čisté šaty. Niektorí z nich trpeli rôznymi kožnými ochoreniami a navyše Polícia hovorí aj o údajnom zlom zaobchádzaní. Podľa ďalších informácií dostupných na internete malo však zariadenie problémy s poskytovaním starostlivosti klientom už v roku 2009, kedy bolo publikované podozrenie z údajného oberania klientov o ich nehnuteľnosti. "Tento prípad treba podrobne prešetriť a vyvodiť exemplárne tresty, ktoré odradia ďalších takto podnikať a obohacovať sa na úkor odkázaných," uviedla predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Žitňanská.

"Problémom totiž je, že toto občianske združenie nie je registrované ako poskytovateľ sociálnych služieb a klienti sú ubytovaní iba na základe nájomných zmlúv, čím sú mimo kontroly kompetentných orgánov," dodáva poslankyňa.

Predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci preto listom oslovila starostu obce Hronovce, ktorého sa pýtala najmä na to, "aké kroky prijal za 11 rokov od zverejnenia prvých problémov v OZ Teplo Domova, a to najmä v nadväznosti na jeho vyhlásenie v televízií o tom, že mu bol odmietnutý vstup do zariadenia" ďalej sa pýta, či "boli podozrenia o dianí oznámené kompetentným orgánom." V prípade Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach Žitňanskú zaujímalo, či bol pokus o kontrolu zo strany Regionálneho úradu učinený na základe podnetov obyvateľov obce alebo iných osôb a či sú pravdivé dostupné informácie, že neúspešné kontroly sa opakovali viackrát.

Zároveň poslankyňa oslovila aj ministra práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o komplexné prešetrenie podobných prípadov, ktoré by nemali byť posudzované podľa formálnych zmlúv, ale podľa náplne poskytovaných služieb. Pre tieto prípady by malo byť zvážené systémové riešenie.

"Táto správa je pre mňa horšia ako Covid. Lebo s pandémiou verím, si aj vďaka očkovaniu nejako poradíme. Ale boj s ľudskou chamtivosťou, zlobou, nezáujmom a sebectvom zjavne tak skoro nevyhráme,! skonštatovala Žitňanská.TASR o tom informovala poslankyňa Národnej rady SR Jana Žitňanská.