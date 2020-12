Cisco oznámilo záujem o akvizíciu slovenskej firmy Slido

dnes 17:01 -

Spoločnosť Cisco oznámila záujem o akvizíciu súkromnej bratislavskej spoločnosti Slido, s. r. o., ktorá poskytuje technológie zaisťujúce interakciu s publikom na mítingoch a akciách, a to pred ich konaním, počas nich a po ich skončení. Technológia spoločnosti Slido sa stane súčasťou platformy Cisco Webex a poskytne nové možnosti, ako zvýšiť zapojenie účastníkov osobných a virtuálnych stretnutí.

Riešenie spoločnosti Slido používa takmer 7 miliónov používateľov mesačne. Poskytuje im platformu na zapojenie publika, ktorá umožňuje v reálnom čase vyhodnocovať spätnú väzbu účastníkov pred, počas a po mítingu, alebo stretnutí. Využíva pritom rôzne formy dotazníkov, kvízov, hlasovania, grafického znázornenia vo forme word cloudu a ďalších nástrojov.

Účastníci stretnutia sa pripoja pomocou svojho smartfónu, tabletu alebo počítača s využitím špeciálneho kódu podujatia alebo odkazu bez toho, aby museli čokoľvek inštalovať. Po pripojení sa môžu zapojiť do hlasovania, klásť otázky a dať najavo svoju spätnú väzbu. Široké možnosti zapojenia používateľov pomôžu dosiahnuť, aby sa každý mohol priamo zapojiť do diania bez ohľadu na to, či sa na mítingu zúčastní osobne, alebo na diaľku.