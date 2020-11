Ceny ropy vzrástli, cena Brentu dosiahla najvyššiu hodnotu za takmer 9 mesiacov

dnes 8:16 -

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.20 h SEČ 46,60 USD (39,16 eura) za barel (159 litrov), čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje rast o 54 centov. To je najvyššia cena Brentu od začiatku marca, než Saudská Arábia odštartovala s Ruskom cenovú vojnu, čo viedlo k prepadu cien komodity.

Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 43,62 USD/barel. V porovnaní s pondelkovou uzávierkou (23. 11.) to znamená rast o 56 centov.

Ceny podporila správa britskej farmaceutickej firmy AstraZeneca, podľa ktorej predbežné výsledky klinických testov preukázali v priemere 70-percentnú účinnosť jej vakcíny vyvíjanej spoločne s Oxfordskou univerzitou. Účinnosť sa však v závislosti od spôsobu dávkovania môže zvýšiť až na 90 %, dodala spoločnosť. Ďalšia nádejná vakcína zvyšuje šance na rýchlejšie zotavenie sektorov dopravy a cestovného ruchu, celkové oživenie ekonomiky, a tým aj dopytu po rope.

Ďalšou pozitívnou správou pre ropné trhy bolo oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jeho tím začne s procesom odovzdávania moci Joeovi Bidenovi. To zmiernilo napätie na finančných trhoch a priaznivo sa odrazilo aj na vývoji trhov s ropou.