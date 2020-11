M. Viskupič: Finančný výbor odobril návrh štátneho rozpočtu bez zmien

dnes 15:46 -

Na zasadnutí výboru sa zúčastnil aj minister financií Eduard Heger (OĽANO) spolu so štátnymi tajomníkmi rezortu financií. Diskusia bola podľa Viskupiča konštruktívna, hĺbková a mala pozitívny výsledok. "Myslím si, že bola čulá diskusia, bolo veľa otázok, bolo veľa odpovedí, mali sme plnú účasť," dodal.

Zároveň priblížil, že požiadal predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), aby odprezentoval svoje stanovisko k návrhu rozpočtu. Veľká časť diskusie sa tak podľa jeho slov viazala práve na toto stanovisko. "Prezentoval aktuálny stav, prezentoval plusy, prezentoval mínusy aktuálneho rozpočtu, prezentoval nejaký pohľad na budúcnosť, či už aj z pohľadu dlhodobého zdravia verejných financií, takže k tomuto bolo veľa otázok," skonštatoval predseda výboru s tým, že súčasťou debaty bolo aj stanovisko predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR k návrhu rozpočtu.

Viskupič poznamenal, že na rokovaní výboru bolo 27 bodov, pričom všetky sa podarilo prejsť. Samotné rokovanie k bodu štátny rozpočet trvalo podľa jeho slov približne hodinu a pol. Poukázal však na to, že k návrhu štátneho rozpočtu sa viažu aj ďalšie body, o ktorých sa na výbore diskutovalo. "Platí to, že z toho pracovného dňa možno tri štvrtiny dňa sme sa točili okolo rozpočtu," podotkol.

Z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky vyplýva, že deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,44 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP. Vláda schválila návrh rozpočtu 14. októbra, ešte ho však musí schváliť parlament, kde môže dôjsť k viacerým úpravám.