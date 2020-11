Nezamestnanosť vo Francúzsku bola v 3. kvartáli najvyššia za dva roky

dnes 10:46 -

Podľa predbežných údajov INSEE sa miera nezamestnanosti v druhej najväčšej ekonomike eurozóny za tri mesiace do konca septembra 2020 zvýšila na 9 % zo 7,1 % v 2. štvrťroku. To je jej najvyššia úroveň od 3. kvartálu 2018.

INSEE uviedol, že to bol najväčší medzikvartálny nárast nezamestnanosti od roku 1975. Ale prispel k tomu najmä fakt, že v predchádzajúcich dvoch štvrťrokoch bola miera nezamestnanosti skreslená, pretože ľudia nemohli od polovice marca až do polovice mája po obmedzení pohybu vychádzať z domu a hľadať si prácu.

Takzvaná koronakríza zároveň predstavuje riziko, že cieľ prezidenta Emmanuela Macrona, ktorým je zníženie nezamestnanosti na konci jeho volebného obdobia v roku 2022, bude nedosiahnuteľný. Pri svojom nástupe do úradu v roku 2017 "zdedil" mieru nezamestnanosti na úrovni 9,5 %.

Francúzsko sa v 2. štvrťroku prepadlo do najhoršej povojnovej recesie v dôsledku blokády, tzv. lockdownu. V 3. štvrťroku ekonomika ožila a vrátila sa k rastu, ale zrejme nie na dlho, keďže 30. októbra zaviedla vláda druhý lockdown, aby zastavila druhú vlnu pandémie.

Francúzska centrálna banka v pondelok (9. 11.) uviedla, že ekonomická aktivita krajiny je tento mesiac po začiatku novej blokády o 12 % nižšia ako obvykle.