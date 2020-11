Potrebujeme urgentne vedieť, aký je ďalší plán týkajúci sa obmedzení

dnes 12:01 -

Hotely, reštaurácie a podnikatelia v cestovnom ruchu potrebujú urgentne vedieť, aký je ďalší plán vlády týkajúci sa obmedzení a opatrení. Uviedla to pre TASR Asociácia hotelov a reštaurácií (AHRS) SR s tým, že súčasné kompenzácie pre gastrosektor, ale aj ubytovacie zariadenia sú nedostatočné.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) v nedeľu v diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza uviedol, že nie je pravdepodobné, že by sa pri súčasnom vývoji pandémie do konca roka otvorili kaviarne či reštaurácie. "To, čo v týchto dňoch potrebujeme urgentne vedieť, je, aký je ďalší plán týkajúci sa obmedzení a opatrení. Kedy a ako budú fungovať reštaurácie, doplnkové služby v hoteloch, bez ktorých nebudú mať hostí? Či budú v zime môcť fungovať lyžiarske strediska? Tieto otázky potrebujeme mať zodpovedané čo najskôr," uviedol generálny manažér AHRS SR Marek Harbuľák. Podľa názoru asociácie je možné takýto plán scenárov v závislosti od pandemického vývoja pripraviť po vzore z iných krajín. "Ak podnikatelia v cestovnom ruchu, a to je jedno či z gastra, ubytovania či iných služieb, nebudú vedieť, s čím môžu počítať, bude pokračovať prepúšťanie a zatváranie podnikov," avizoval Harbuľák.

Asociácia tiež upozorňuje na nedostatočnú pomoc zo strany štátu. "Pri absolútnom poklese tržieb, ktorý je spôsobený obmedzeniami poskytovania služieb, sú súčasné kompenzácie pre gastrosektor, ale aj ubytovacie zariadenia nedostatočné. Takmer pri 100 % poklese tržieb nie je ani rozšírená prvá pomoc plus dostatočná na udržanie zamestnanosti. Jednoducho povedané, títo zamestnávatelia už v druhej vlne nemajú zdroje na to, aby zaplatili zvyšných 20 %," dodal Harbuľák s tým, že netreba zabudnúť, že okrem miezd majú títo podnikatelia aj množstvo ďalších nákladov, ktoré musia platiť bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú hostí.