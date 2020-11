Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 40 rokov

dnes 9:46 -

Diaľnica D1 bola dlhý čas nielen jedinou, ale aj najstaršou i najdlhšou súvislou diaľničnou tepnou v bývalom Československu. V nedeľu 8. novembra uplynie 40 rokov odvtedy, keď boli otvorené posledné chýbajúce úseky na ceste z Prahy do Bratislavy a 317 kilometrov dlhá diaľnica sa po desaťročiach príprav a výstavby stala dopravnou chrbticou vtedajšej federácie.

Začiatok výstavby diaľnice bol schválený už pred druhou svetovou vojnou – 4. novembra 1938 a predpokladalo sa, že spojí Prahu s Podkarpatskou Rusou. Prvé stavebné práce sa začali 2. mája 1939, ale vojna ich zastavila. Neskôr boli v obmedzenom rozsahu obnovené, avšak v roku 1950 opäť zastavené.

V apríli 1963 schválila československá vláda koncepciu dlhodobého rozvoja cestnej a diaľničnej siete, ktorá mala mať celkovo 1711 kilometrov, vrátane Slovenska. Konkrétne išlo o úsek diaľnice D2 Brno – Bratislava v dĺžke 117 kilometrov.

K obnoveniu budovania diaľnic došlo 8. septembra 1967 odštartovaním stavby D1 Praha (Spořilov) – Čestlice, pričom prvý diaľničný úsek v bývalom Československu bol otvorený 12. júla 1971 medzi Prahou a Mirošovicami v dĺžke 21,3 kilometra.

Slovenský úsek diaľnice D2 Bratislava – Malacky sa začal stavať 1. apríla 1969. Dialo sa tak súbežne s výstavbou diaľnice D1, keď cieľom bolo spojiť v roku 1980 Prahu, Brno a Bratislavu. Stalo sa tak 8. novembra 1980, keď bola otvorená diaľnica v dĺžke 317 kilometrov.

Ešte predtým uviedli 5. novembra 1973 do prevádzky prvý úsek autostrády medzi Bratislavou a Malackami. Išlo zároveň o prvý diaľničný úsek na Slovensku. V súčasnosti je D2 druhá najdlhšia a jediná úplne dokončená slovenská diaľnica, ktorá je napojená nielen na českú, ale aj na maďarskú a prostredníctvom diaľnice D4 tiež na rakúsku diaľničnú sieť.

Najdôležitejšou dopravnou tepnou na Slovensku je "nekonečný príbeh" nedostavanej diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami. Podľa hovorkyne Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Evy Žgravčákovej v súčasnosti je dĺžka diaľničnej siete na Slovensku 498 kilometrov a 228 kilometrov rýchlostných ciest.

Aké sú najbližšie plány NDS? "Tento rok odovzdáme do prevádzky diaľničné úseky D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s tunelmi Ovčiarsko a Žilina. Budúci rok odovzdáme do prevádzky úseky D1 Prešov, západ – Prešov, juh s tunelom Prešov a R2 Mýtna – Tomášovce. Samozrejme, akcelerovať budú práce na úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové, kde je aktuálne pozastavená výstavba a zhotoviteľa hľadáme prostredníctvom verejnej súťaže. Našou ambíciou je, aby bol tento úsek, mimoriadne potrebný pre motoristickú verejnosť, sprevádzkovaný do konca roka 2023," spresnila pre TASR Žgravčáková.