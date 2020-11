Jesenné prognózy EK predpovedajú rýchlejší rast SR ako bude rast v EÚ a eurozóne

dnes 12:46 -

Podľa ekonomických predpovedí exekutívy EÚ ekonomika eurozóny sa tento rok prepadne až o 7,8 % a ekonomika SR o 7,7 %. Zároveň miera hospodárskeho rastu v rokoch 2021 a 2022 vyzerá byť slabšia, ako sa doteraz predpokladalo, čo platí tak pre EÚ ako celok, ako aj pre eurozónu.

Ak v roku 2021 hospodársky rast v eurozóne bude na úrovni 4,2 % a v EÚ na úrovni 4,1 %, v prípade Slovenska sa odhaduje 4,7-percentný rast. V roku 2022 by ekonomika eurozóny a aj EÚ mala zhodne narásť o 3 %, avšak v prípade Slovenska sa rast odhaduje na 4,3 %.

Prognózy EK naznačili, že ak Slovensko tento rok ukončí s dvojpercentnou infláciou, tá by na budúci rok mala medziročne klesnúť o 0,7 percenta a v roku 2022 sa vyšplhá na úroveň 1,4 %.

Slovensko koncom tohto roka zaznamenáva 6,9-percentnú mieru nezamestnanosti, tá aj pre súčasnú pandemickú situáciu na budúci rok vystúpi na odhadovaných 7,8 %, aby sa situácia na trhu práce v roku 2022 zlepšila, keď miera nezamestnanosti klesne na 7,1 %. V eurozóne však miera nezamestnanosti bude vyššia - na úrovni 9,4 % v roku 2021 a 8,9 % o rok neskôr. Pre EÚ ako celok platia predpovede o 8,6-percentnej nezamestnanosti v roku 2021 s poklesom na úroveň 8,0 % v roku 2022.

Experti EK upozornili, že ak v roku 2020 zostatok verejného rozpočtu SR v percentuálnom pomere k HDP bude na úrovni -9,6, na budúci rok to bude -7,9 a v roku 2022 na úrovni -6,0. Hrubý verejný dlh SR bude zrejme narastať - po 63,4 % HDP v roku 2020 by mal v roku 2021 dosiahnuť 65,7 % a rok neskôr 67,6 %.

Čo sa týka zostatku bežného účtu, SR zrejme ukončí tento rok na úrovni -3,1 % HDP, na budúci rok by to malo byť -1,6 % a v roku 2022 -0,9 %.